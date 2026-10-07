Ethereum Prognose Oktober 2026: Warum 101.000 Short-Positionen den nächsten Ausbruch erzwingen könnten

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Die Ethereum Prognose für Oktober steht unter Druck, denn auf Bitfinex haben sich über 101.000 Short-Positionen auf ETH aufgebaut, und der Kurs hängt bei $2.680 fest unter der Widerstandszone bei $2.800. Das DeFi-TVL stieg auf $54 Milliarden, ein Plus von 38% seit Juni. Spot-ETH-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse von $118 Millionen in drei Handelstagen. Die Ethereum Foundation startete am 1. Oktober zkAPI auf dem Mainnet für anonyme KI-Zahlungen. Das Glamsterdam-Upgrade aktiviert am 6. Oktober auf Sepolia. Analysten sehen das bullische Szenario intakt, solange $2.445 hält, doch selbst im besten Fall liegt ETH 45% unter seinem Allzeithoch. Während sich der Markt auf diese Spannung konzentriert, baut eine Presale-Plattform im Hintergrund Handelstools auf, die ein anderes Renditeprofil ermöglichen.

Ethereum Prognose: 101.000 Shorts treffen auf Glamsterdam-Upgrade und DeFi-Rekord

Bitfinex-Shorts auf ETH explodierten von 771 auf über 101.000 ETH, ein Anstieg um mehr als das Hundertfache. Laut CoinEdition hat diese Konzentration das Potenzial für einen Short-Squeeze, falls ETH die $2.700-Trendlinie nachhaltig durchbricht. ETH handelt seit Tagen zwischen $2.620 und $2.780 ohne klaren Ausbruch. Am 4. Oktober notierte der Kurs bei rund $2.680, knapp unter der Widerstandszone bei $2.800, während die Marktkapitalisierung bei rund $329 Milliarden verharrt.

Laut UseTheBitcoin verzeichneten US-Spot-ETH-ETFs Nettoabflüsse von rund $118 Millionen in drei Handelstagen bis zum 1. Oktober. Die institutionelle Nachfrage hat sich damit zu Beginn des Monats abgekühlt, obwohl der September noch positive Zuflüsse verbuchen konnte. Die Ethereum Foundation bestätigte das Glamsterdam-Upgrade am 6. Oktober auf Sepolia, das Execution- und Consensus-Änderungen kombiniert und das Mainnet für Ende 2026 vorbereitet. Das DeFi-TVL stieg von $39 Milliarden auf $54 Milliarden, echtes Kapital fließt ins Ökosystem, auch wenn der Preis seitwärts läuft.

Die Prognose für Mitte Oktober zielt auf $2.950, falls $2.800 fällt und als Unterstützung bestätigt wird. Im bärischen Fall droht ein Rückfall auf den 50-Tage-EMA bei $2.445, wo auch der Supertrend-Indikator Halt bietet. Saisonale Daten zeigen, dass ETH den Oktober in sieben von elf Jahren im Plus abschloss, der Median-Gewinn betrug allerdings nur 1,44%. Wer bei 101.000 Shorts und einem gedeckelten Aufwärtspotenzial von 10% nach Renditen sucht, die dieses Verhältnis umkehren, landet zwangsläufig dort, wo der Preis noch sieben Nullen hat.

Pepeto: Presale-Tools arbeiten bereits, während der Markt noch wartet

Die 101.000 Shorts auf ETH zeigen, wie viel Kapital gegen den Ausbruch wettet. In genau diesem Umfeld, in dem selbst der beste ETH-Trade bei 10% gedeckelt ist und das Risiko eines Squeeze beide Seiten bedroht, suchen erfahrene Trader nach Positionen, die vor dem ersten Listing stehen und nicht an die Decke eines $329-Milliarden-Marktes stoßen. Pepeto gibt Privatanlegern genau die Art von Absicherung, die bisher nur großen Marktteilnehmern vorbehalten war.

Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine entfernt Handelskosten auf jeder Chain bei jedem einzelnen Trade. Der PepetoAI-Risikobewerter prüft jede Position von Einstieg bis Ausstieg, bevor auch nur ein Dollar eingesetzt wird. Diese Kombination verwandelt jeden Trade in eine abgesicherte, kostenfreie Transaktion.

Pepeto funktioniert als vollständige Handelsebene, die die Lücke zwischen dem schließt, was Privatanleger sehen, und dem, was Großinvestoren längst wissen. Der gesamte Code wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, sodass Anleger auf eine unabhängig auditierte Codebasis vertrauen können. Im Team sitzt ein ehemaliger Binance-Experte, und der Entwickler des originalen Pepe steht hinter diesem Projekt.

Presale-Wallets nutzen die Tools bereits in Echtzeit, während der Rest des Marktes noch zuschaut. Das Angebot wird mit jeder Phase knapper, weil das steigende Interesse die Token schneller aufbraucht. Das Renditepotenzial ist beim aktuellen Presale-Preis am höchsten, weil der Abstand zum Listing-Preis mit jeder gefüllten Stufe schrumpft. Mit $10,38 Millionen im Presale und einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar wird das Fenster bei Pepeto mit jeder Phase enger.

Fazit

ETH zeigt Aufwärtspotenzial für den Oktober, doch die Distanz zum Allzeithoch begrenzt jeden Gewinn, bevor er beginnt. Frühphasen-Projekte bieten das höchste Renditepotenzial genau dort, wo etablierte Coins an ihre Marktkapitalisierung stoßen. SHIB hat gezeigt, welches Vielfache aus einer kleinen Position entstehen kann, und Pepeto bringt mit einer gebührenfreien Engine und einem verifizierten Team mehr Substanz mit. Sobald das Listing live geht, verschwindet der aktuelle Presale-Preis endgültig. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, nutzt das Wachstumsfenster, das nach dem Listing geschlossen ist.

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FAQs

Was sagt die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

ETH bleibt bullisch über $2.445 mit einem Ziel von $2.950, falls $2.800 fällt. Über 101.000 Bitfinex-Shorts erhöhen das Squeeze-Potenzial.

Wie schützt Pepeto Trader in volatilen Märkten?

Pepeto sichert jeden Trade durch eine gebührenfreie Swap-Engine und einen PepetoAI-Risikobewerter ab. Der Code wurde von SolidProof auditiert. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.