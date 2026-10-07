München (ots) -Die gute Nachricht aus Sicht der Adler Mannheim zuerst: Der Sieg gegen den polnischen Vertreter GKS Tychy reicht zum Einzug in die K.o.-Runde der Champions Hockey League. Im 5:4 nach Penalty-Shootout gegen den Tabellenvorletzten steckt allerdings jede Menge Arbeit: Ein 2:0 im 1. Drittel reichte genauso wenig wie die darauffolgenden Führungen durch Luke Esposito und Nicolas Mattinen. Erst ein wuchtiger Penalty von Mattinen im Shootout bringt die Entscheidung. Damit reiht sich der Auftritt in die wechselhaften Leistungen in der PENNY DEL ein, in der die Mannheimer bei 3 Siegen und 4 Niederlagen stehen und in der es jüngst nach einem 6:1 gegen Iserlohn ein 1:4 in Wolfsburg gab. "Das ist ausbaufähig für uns. Wir hängen manchmal noch ein bisschen durch", kritisiert Matthias Plachta vor dem Spiel, bleibt aber optimistisch: "Das sind Kleinigkeiten, die geändert werden müssen. Wenn die geändert werden, werden wir unsere Spur schon finden." Die nächste Chance dazu gibt es bereits am Freitag in Nürnberg, ab 19.00 Uhr live bei MagentaSport in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel.Nachfolgend Clips und Stimmen zum Heimspiel der Adler Mannheim am 5. Spieltag der Champions Hockey League gegen GKS Tychy. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Donnerstag, mit dem Auftakt des 7. Spieltags der PENNY DEL. Ab 19.00 Uhr eröffnen die Löwen Frankfurt gegen Aufsteiger Krefeld.Champions Hockey League | 5. Spieltag: Adler Mannheim - GKS Tychy 5:4 (SO) | Mit viel Mühe: Mannheim bucht die K.o.-RundeMatthias Plachta, Spieler Mannheim, vor dem Spiel über die CHL-Saison der Adler: "Ich denke, wir sind voll im Soll. Wir haben gute Spiele abgeliefert. Gerade die ersten Spiele ist es immer schwer, gegen so gute Gegner zu starten. Aber ich glaube, wir haben es gut gemacht."... über das Mannheimer Erfolgsrezept in der CHL: "Wir haben uns schon in der Vorbereitung gut gefunden. Dann haben wir es gut umgesetzt, dass es so weiterlief. Ich glaube, wir haben gutes Eishockey gespielt, viel gearbeitet und hinten standen wir sehr, sehr gut. Unsere Torhüter waren wie immer bärenstark. Das ist dann eine Kombination aus allem."... wie zufrieden er mit dem Start in die DEL-Saison ist - mit 11 Punkten aus 7 Spielen und Platz 5: "Das ist ausbaufähig für uns. Wir hängen manchmal noch ein bisschen durch. Das sind nicht immer 60 Minuten, die voll durchgespielt werden. Das sind Kleinigkeiten, die geändert werden müssen. Wenn die geändert werden, werden wir unsere Spur schon finden."... wie wichtig der Sieg gegen Tychy und der damit verbundene Einzug in die K.o.-Runde für die Belastungssteuerung ist: "Das ist erstmal wichtig, das zu erreichen. Das mal als Erstes. Ob man da auf die Belastungssteuerung schaut oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir haben genau aus dem Grund einen tiefen Kader, weil wir noch Spengler Cup, Champions League und die Liga haben. Deshalb sind wir dafür gewappnet. Für uns steht nur der Sieg im Vordergrund. Da wird jeder Gas geben."...wie zufrieden er mit seinem persönlichen Start in die CHL und DEL ist: "Das ist okay [lacht]."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bDkyamFYeVVsUVQ4NXU1WHV5V25hMDBCQ1pWTXNzWEhLU3B4V3NlT0YyRT0="Die Eishockey-Show", mit Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann und Neuzugang Moritz Müller, widmet sich jeden Montag den aktuellen Themen und heißesten Stories - kompetent, emotional und humorvoll diskutiert. Sascha Bandermann wird als Moderator immer dabei sein, Basti Schwele, Rick Goldmann und Moritz Müller wechseln sich wöchentlich ab. Dazu sind auch immer wieder weitere Gäste aus dem deutschen Eishockey vorgesehen. Auch in der "Eishockey-Show" bekommen der Rück- und Ausblick aktueller Themen unter dem EishockeyDeutschland und der Countdown zur Heim-WM 2027 ihren festen Platz mit eigener Rubrik. Verfügbar am Montagabend über die MagentaSport-Kanäle, Podcatcher, als Videoformat via Spotify, YouTube und MagentaTV.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportChampions Hockey League | 6. SpieltagMittwoch, 14.10.2026ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - KAC KlagenfurtPENNY DEL | 7. SpieltagDonnerstag, 08.10.2026ab 19.00 Uhr: Löwen Frankfurt - Krefeld PinguineFreitag, 09.10.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings, Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim, Augsburger Panther - Pinguins Bremerhaven, EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt, Straubing Tigers - Iserlohn RoostersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6366981