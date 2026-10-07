NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Rüstungselektronikkonzern dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Ben Brown in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechnet der Experte weiterhin mit einer Anhebung der Umsatzprognose, geht jedoch davon aus, dass diese Zielerhöhung bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist ist. Somit dürfte der Fokus bei der Zahlenvorlage eher auf dem Kapitalmarkttag Anfang November liegen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000HAG0005
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