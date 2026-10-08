Jeder Durchlauf versiegelt nun seine Testdefinition, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Konsolen- und Netzwerk-Logs sowie Fehleraufzeichnungen in einer einzigen .evidence-Datei, sodass Teams dies einsehen, teilen, validieren und zusammenführen können.

TestMu AI (ehemals LambdaTest), die agentenbasierte, KI-gestützte Full-Stack-Quality-Engineering-Plattform, kündigte Evidence Packs für Kane CLI an, sein Terminal-First-Tool für End-to-End-Tests in natürlicher Sprache und Tests mobiler Anwendungen. Jeder Kane CLI Durchlauf erzeugt nun eine einzige, geschlossene .evidence-Datei, die den vollständigen Datensatz enthält, worum der KI-Agent gebeten wurde, was er bei jedem Schritt tat und was passiert ist.

Kane CLI wurde im April 2026 veröffentlicht, um Entwicklern und KI-Coding-Agenten das Ausführen von Tests in einfacher Sprache auf echten Browsern und Tests von mobilen Apps sowie mit einem eindeutigen Pass/Fail-Ergebnis zu ermöglichen. Seit ihrem Start hat die Funktion eine KI-gestützte Generierung von Testfällen und den Assurance Lifecycle hinzugefügt, was die Rückverfolgbarkeit der Tests zu den Anforderungsdokumenten sicherstellt. Evidence Packs sind der nächste Schritt: eine vollständige Aufzeichnung jedes Durchlaufs.

Da KI-Agenten immer mehr Tests selbstständig schreiben und ausführen, benötigen die Ingenieurteams eine klare Antwort auf eine einfache Frage: Was genau hat der Agent getan und weshalb war der Durchlauf erfolgreich oder nicht erfolgreich? Dieser Nachweis ist oft über mehrere Screenshots, Log-Ordner und Dashboards verteilt. Evidence Packs bündeln alle Informationen an einem Ort.

Jedes Paket enthält:

Die Testdefinition: Was wurde vom Agenten angefordert.

Was wurde vom Agenten angefordert. Eine Ergebniszusammenfassung: Status, Dauer, Einzelschrittergebnisse und Tags, wer dies ausgeführt wurde, ein Share-Link und die Laufumgebung. Für mobile App-Durchläufe umfasst dies das Gerätemodell und die Betriebssystem-Version

Status, Dauer, Einzelschrittergebnisse und Tags, wer dies ausgeführt wurde, ein Share-Link und die Laufumgebung. Für mobile App-Durchläufe umfasst dies das Gerätemodell und die Betriebssystem-Version Schritt-für-Schritt-Screenshots: Die Seite aus Sicht des Agenten plus eine kommentierte Kopie, die das Element hervorhebt, auf das der Agent eingewirkt hat.

Die Seite aus Sicht des Agenten plus eine kommentierte Kopie, die das Element hervorhebt, auf das der Agent eingewirkt hat. Browser-Konsole und die Netzwerk-Logs: Erfassung während des gesamten Ablaufs und Verknüpfung mit dem Schritt, der sie hervorgebracht hat.

Erfassung während des gesamten Ablaufs und Verknüpfung mit dem Schritt, der sie hervorgebracht hat. Durchlaufprotokolle: Die Kommandozeilen-Protokolle und Ausführungsprotokolle

Die Kommandozeilen-Protokolle und Ausführungsprotokolle Fehleraufzeichnungen: Bei fehlgeschlagenen Durchläufen, eine Schritt-für-Schritt-Aufzeichnung mit der Fehlermeldung, der Seitenstatus beim Fehler und Orientierungspunkte in den Konsolen- und Netzwerk-Logs.

"Wenn ein KI-Agent Ihre Tests ausführt, ist das Erste, was jeder fragt:,Zeig mir, was es bewirkt hat.' Evidence Packs beantworten dies mit einer einzigen Datei", so Mudit Singh, Mitbegründer und Head of Growth, TestMu AI. "Ein Entwickler kann es öffnen, kann jeden Schritt des Agenten nachvollziehen und kann in wenigen Minuten von einem fehlgeschlagenen Durchlauf zur Ursache gelangen. Und weil es sich um eine einzige Datei handelt, ist es einfach, dies mit einem Teammitglied zu teilen oder als Datensatz in der CI aufzubewahren."

Ein Paket ist ein in sich geschlossenes ZIP-Archiv, das auf dem offenen .evidence-Format basiert. Teams können mit ihnen über drei neue Kane CLI-Befehle arbeiten:

Als Nachweise bezeugen: Ein oder mehrere versiegelte Pakete im Hosted Viewer werden von einem localhost-only Server geöffnet.

Ein oder mehrere versiegelte Pakete im Hosted Viewer werden von einem localhost-only Server geöffnet. Nachweisvalidierung: Überprüfung der Integrität und Vollständigkeit eines Pakets anhand eines Profils.

Überprüfung der Integrität und Vollständigkeit eines Pakets anhand eines Profils. Vollständigkeitsklausel: Zusammenfassung mehrerer Pakete zu einem einzigen Paket.

Die Pakete werden automatisch mit dem Durchlauf übertragen. Durchläufe, die an den Test Manager hochgeladen werden, bringen ihr versiegeltes Paket automatisch an und wiederholte Durchläufe veröffentlichen ihre Pakete ebenfalls. Somit zeigen Dashboards die Ausführungsnachweise auch für gecashte oder via Cache wiederholte Tests. Für Ferndurchläufe wird das Paket im Grid versiegelt und heruntergeladen, wenn der Auftrag beendet ist. Wenn ein Durchlauf unterbrochen wird, löscht Kane CLI unvollständige Pakete beim nächsten Start ohne manuelle Nacharbeit.

Evidence Packs sind ab sofort verfügbar und werden standardmäßig bei jedem Durchlauf des Kane-CLI erzeugt. Weitere Informationen finden Sie in der Kane CLI Evidence Packs Documentation.

Über TestMu AI

TestMu AI (ehemals LambdaTest) ist eine agentenbasierte, KI-gestützte Full-Stack-Quality-Engineering-Plattform, die Teams in die Lage versetzt, auf intelligente Weise zu testen und schneller zu versenden. Sie bietet End-to-End-KI-Agenten die Möglichkeit, die Softwarequalität zu planen, zu erstellen, auszuführen und zu analysieren, um Tests von Web-, Mobil- und Unternehmensanwendungen in jedem beliebigen Umfang über echte Geräte, echte Browser und maßgeschneiderte reale Umgebungen hinweg zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter testmuai.com.

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