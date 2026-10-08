994 Mio. US-Dollar Nettobarwert: Warum Tesoro Gold neben Newmont und Barrick jetzt auffällt

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Goldminen verdienen derzeit so viel Geld wie selten zuvor. Doch während Newmont und Barrick bereits Milliardenbeträge aus ihren bestehenden Minen erwirtschaften, entscheidet sich bei neuen Goldprojekten erst noch, welche Lagerstätten wirtschaftlich entwickelt werden können. Tesoro Gold weist für das chilenische El-Zorro-Projekt inzwischen einen Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Mio. US-Dollar aus. Besonders auffällig ist die Relation zum geplanten Anfangskapital von 276 Mio. US-Dollar. Damit rückt das Projekt in einem Marktumfeld in den Blick, in dem die großen Produzenten ihre Reserven erneuern und zugleich hohe Cashflows erzielen müssen.

Newmont verwandelt den Goldpreis in Milliarden-Cashflows

Newmont Corporation (ISIN US6516391066) zeigt, wie stark der gegenwärtige Goldpreis auf einen produzierenden Bergbaukonzern durchschlägt. Im zweiten Quartal 2026 förderte Newmont rund 1,29 Mio. zurechenbare Unzen Gold. Bei einem durchschnittlich realisierten Preis von 4.414 US-Dollar je Unze erwirtschaftete der Konzern einen freien Cashflow von 2,21 Mrd. US-Dollar. Allein im ersten Halbjahr summierte er sich auf 5,35 Mrd. US-Dollar.

Hinter dieser Produktionsstärke steht eine enorme Reservebasis. Newmont verfügte Ende 2025 über 118,2 Mio. Unzen an nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven. Dennoch muss auch der weltweit führende Goldproduzent kontinuierlich investieren, um abgebaute Unzen zu ersetzen, bestehende Minen zu verlängern und neue Projekte vorzubereiten. Größe schützt im Goldbergbau nicht vor der Aufgabe, die Produktionsbasis ständig zu erneuern.

Barrick investiert parallel in Betrieb und Wachstum

Barrick Mining Corporation (ISIN CA06849F1080) produzierte im zweiten Quartal 2026 rund 796.000 Unzen Gold. Der realisierte Goldpreis erreichte 4.417 US-Dollar je Unze, der Konzernumsatz 5,29 Mrd. US-Dollar. Trotz Projektinvestitionen von 654 Mio. US-Dollar erzielte Barrick einen freien Cashflow von 515 Mio. US-Dollar. Die Zahlen zeigen, wie stark hohe Goldpreise die Finanzierung neuer Minen und Erweiterungen erleichtern können.

Barrick besitzt 85 Mio. Unzen an nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven. Doch auch dieses Portfolio ist nicht statisch. Produktion reduziert die Reserven Jahr für Jahr, während Exploration, technische Studien und neue Entwicklungsprojekte den Bestand wieder auffüllen müssen. Der Konzern investiert deshalb gleichzeitig in bestehende Minen, neue Projekte und die Verlängerung seiner Produktionsprofile.

Tesoro stellt 276 Mio. US-Dollar gegen 994 Mio. US-Dollar

Tesoro Gold Limited (ISIN AU0000077208) steht erheblich früher in der Entwicklung. Das Unternehmen produziert noch kein Gold, hat für Ternera inzwischen jedoch eine erste Erzreserve und eine aktualisierte Projektökonomie vorgelegt. Die Vorstudie sieht einen einzelnen Tagebau, eine konventionelle CIP-Aufbereitung mit 3 Mio. Tonnen Jahreskapazität und eine anfängliche Betriebsdauer von 13 Jahren vor.

Bei einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze kommt das Projekt auf einen Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Mio. US-Dollar. Der geplante Anfangskapitalbedarf liegt bei 276 Mio. US-Dollar, einschließlich 41 Mio. US-Dollar für den Vorabraum. Rechnerisch entspricht der Nettobarwert damit rund dem 3,6-Fachen der anfänglichen Investition. Zusätzlich weist die Studie eine interne Nachsteuerrendite von 57% und einen möglichen freien Cashflow von 1,51 Mrd. US-Dollar über die Projektlaufzeit aus.

Die geplante Produktion soll im eingeschwungenen Betrieb mehr als 110.000 Unzen Gold pro Jahr erreichen. Die durchschnittlichen All-in Sustaining Costs werden über die gesamte Laufzeit mit 1.538 US-Dollar je Unze angegeben. Daraus ergibt sich auf Basis des Studienpreises eine erhebliche operative Spanne. Der aktuelle Goldpreis von mehr als 4.100 US-Dollar liegt sogar nochmals deutlich über dieser Annahme.

Der Nettobarwert ist noch keine Unternehmensbewertung

Die 994 Mio. US-Dollar dürfen nicht mit dem Börsenwert von Tesoro oder einem bereits realisierten Verkaufserlös gleichgesetzt werden. Ein Nettobarwert fasst prognostizierte künftige Zahlungsströme zusammen und diskontiert sie auf die Gegenwart. Das Ergebnis hängt vom Goldpreis, den Baukosten, den Betriebskosten, der tatsächlichen Produktion, Steuern und dem Zeitplan ab.

Newmont und Barrick liefern reales Gold und erwirtschaften gegenwärtig reale Cashflows. Tesoro besitzt dagegen ein Entwicklungsprojekt, dessen Werte noch auf technischen und finanziellen Annahmen beruhen. Genau daraus entsteht das unterschiedliche Risiko: Scheitern Finanzierung, Genehmigungen oder Bau, lässt sich der errechnete Nettobarwert nicht verwirklichen. Erfolgt die Entwicklung dagegen im vorgesehenen Rahmen, kann ein Projekt mit einer solchen Relation zwischen Investition und Nettobarwert erheblichen wirtschaftlichen Wert schaffen.

Warum Tesoro zwischen den Goldriesen auffällt

Tesoro wird durch El Zorro nicht plötzlich zu einem zweiten Newmont oder Barrick. Der Vergleich zeigt jedoch, wonach der Markt in einem starken Goldzyklus sucht: wirtschaftliche Unzen, die später abgebaute Reserven ersetzen und neue Produktion ermöglichen können. Newmont und Barrick demonstrieren, welche Cashflows ein hoher Goldpreis bei bestehenden Minen freisetzt.

Tesoro muss nun beweisen, dass sich die positive Vorstudie in eine belastbare definitive Machbarkeitsstudie, eine tragfähige Finanzierung und ein genehmigtes Bauprojekt übersetzen lässt. Die 994 Mio. US-Dollar sind deshalb kein fertiger Unternehmenswert. Sie sind aber eine auffällige Ausgangsgröße für ein Projekt, das mit 276 Mio. US-Dollar Anfangskapital deutlich kleiner ausfällt als viele neue Großminen.

Quellen:

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-Robust-Second-Quarter-2026-Results-Remains-on-Track-to-Achieve-Full-Year-Guidance/default.aspx

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-2025-Mineral-Reserves-of-118-2-Million-Gold-Ounces-and-12-5-Million-Tonnes-of-Copper/default.aspx

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx

https://www.barrick.com/English/operations/mineral-reserves-and-resources/default.aspx

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