Drei heiße Aktien im Check! Der Versicherungsriese Allianz, E-Auto- und Elektronik-Spezialist Xiaomi und Drohnen-Experte Volatus Aerospace!

Wir starten in unserem heutigen Report mit dem Münchener Versicherungsriesen Allianz, der mit seinen Milliarden-Rückkäufen und starken Zahlen glänzt, aber dennoch mit KI-Sorgen der Anleger ringt. Weiter geht die Reise nach China zum Technologiespezialisten Xiaomi, der mit seiner neuen Auto-Sparte Vollgas geben möchte und den etablierten Smartphone-Markt kräftig aufmischt, wenngleich auch Margenprobleme den Kurs belasten. Den Abschluss bildet der kanadische Drohnen-Experte Volatus Aerospace. Hier bahnt sich nach einem Großauftrag und einem charttechnischen Ausbruchsversuch möglicherweise etwas richtig Großes an. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, welche dieser Aktien das größte Potenzial für Ihr Portfolio bieten könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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