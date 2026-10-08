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zukunftsbilanzen.de
08.10.2026 06:46 Uhr
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Drei heiße Aktien im Check! Der Versicherungsriese Allianz, E-Auto- und Elektronik-Spezialist Xiaomi und Drohnen-Experte Volatus Aerospace!

Wir starten in unserem heutigen Report mit dem Münchener Versicherungsriesen Allianz, der mit seinen Milliarden-Rückkäufen und starken Zahlen glänzt, aber dennoch mit KI-Sorgen der Anleger ringt. Weiter geht die Reise nach China zum Technologiespezialisten Xiaomi, der mit seiner neuen Auto-Sparte Vollgas geben möchte und den etablierten Smartphone-Markt kräftig aufmischt, wenngleich auch Margenprobleme den Kurs belasten. Den Abschluss bildet der kanadische Drohnen-Experte Volatus Aerospace. Hier bahnt sich nach einem Großauftrag und einem charttechnischen Ausbruchsversuch möglicherweise etwas richtig Großes an. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, welche dieser Aktien das größte Potenzial für Ihr Portfolio bieten könnte.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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