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Dow Jones News
08.10.2026 07:21 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - Samsung unter Druck

DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - Samsung unter Druck

DOW JONES--Erneut abwärts geht es an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Marktteilnehmer verweisen auf die negativen US-Vorgaben und das hohe Niveau der Ölpreise und Anleiherenditen. An der Wall Street hatten Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen, nachdem S&P-500 und Nasdaq am Tag zuvor neue Rekordstände erklommen hatten.

Um 1,7 Prozent nach unten geht es in Seoul mit dem Kospi vor dem langen Feiertagswochenende. Am Freitag bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen. Indexschwergewicht Samsung hat als Nutznießer des KI-Booms zwar für das dritte Quartal auf vorläufiger Basis Rekordzahlen vermeldet, doch die Erwartungen des Markts waren noch höher gewesen, wie es heißt. Die Aktie fällt um 1,8 Prozent. Der Kurs des anderen Schwergewichts SK Hynix gibt um 1,6 Prozent nach. Positiv werden dagegen die Zahlen von LG Energy Solutions (+3,6%) aufgenommen.

In Tokio fällt der Nikkei-225-Index um 1 Prozent, der breiter gefasste Topix sinkt um 1,2 Prozent. Japanische Anleger trennen sich vor allem von Aktien der Maschinenbauer und Handelskonzerne. Komatsu verbilligen sich um 6,2 und Mitsui um 2,8 Prozent. Später am Donnerstag werden die Einzelhändler Fast Retailing (-0,2%) und Seven & i Holdings (+0,1%) Zahlen vorlegen.

An der Börse im australischen Sydney geht es mit dem S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent nach unten. In Shanghai, wo nach einer mehrtägigen Feiertagspause erstmals wieder gehandelt wird, zeigt sich der Composite-Index 0,3 Prozent niedriger. In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 0,7 Prozent. Die Aktie von Shein klettert um 6,3 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten heftigen Kursverluste. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.663,40  -0,7    -0,6      07:00 
Topix 500 (Tokio)     3.207,39  -1,2   +20,5      08:00 
Kospi (Seoul)       6.691,74  -1,7   +58,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.963,31  -0,7    -6,5      10:00 
Shanghai-Composite     3.831,84  -0,3    -3,5      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.433,06  -3,1   +16,9      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.115,01  -0,5   -29,3      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.600,70  -0,7    -4,8      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mi, 8:55 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1203  +0,1   1,1195     1,1226  -4,6 
EUR/JPY           177,26  +0,2   176,96     177,69  -3,7 
EUR/GBP           0,8480  +0,1   0,8471     0,8471  -2,7 
USD/JPY           158,19  +0,1   158,06     158,27  +1,0 
USD/KRW          1.337,42  -0,1  1.339,16    1.339,60  -7,2 
USD/CNY           6,7030  -0,0   6,7045     6,7045  -4,2 
USD/CNH           6,7031  +0,0   6,7025     6,7065  -3,9 
USD/HKD           7,8475  -0,0   7,8481     7,8476  +0,8 
AUD/USD           0,6954  -0,1   0,6960     0,6969  +4,2 
NZD/USD           0,5601  +0,1   0,5597     0,5607  -2,7 
BTC/USD          82.803,28  -0,7 83.414,34    84.271,84  -5,6 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           89,90  +1,8    1,62      88,28 
Brent/ICE          102,48  +2,3    2,28     100,20 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.134,75  +0,6   24,20    4.110,55 
Silber            60,05  -0,2   -0,10      60,15 
Platin           1.666,50  +2,2   35,68    1.630,82 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

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October 08, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)

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