Mit dem neuen Genius Vorsorge Stufenplan macht die Württembergische Lebensversicherung aus betrieblicher Altersversorgung ein modernes Instrument zur Mitarbeiterbindung - vollautomatisch und ohne Mehrkosten für den Arbeitgeber Der Wettbewerb um Fachkräfte bleibt für viele Unternehmen die größte Herausforderung der kommenden Jahre. Während Gehaltserhöhungen recht schnell an Wirkung verlieren und klassische Benefits ebenfalls oft nur kurzfristige Impulse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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