Das neue Altersvorsorgedepot startet 2027 - doch bei der Vermittlervergütung herrscht weiterhin Unsicherheit. Für Makler könnte sich das Geschäftsmodell deutlich verändern Ab Januar 2027 soll die private Altersvorsorge neüaufgestellt werden. Das Altersvorsorgedepot ohne Garantie erweitert die bisherigen Möglichkeiten und soll kostengünstiger und renditeorientierter sein. Gleichzeitig werden die Abschluss- und Vertriebskosten künftig über die Vertragslaufzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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