WIESBADEN (ots) -- Fahrgastaufkommen im ÖPNV stieg auf 2,8 Milliarden Fahrgäste in Eisenbahnen und 5,5 Milliarden Fahrgäste in Bussen- Wie im Vorjahr nutzten 3,9 Milliarden Fahrgäste StraßenbahnenIm Jahr 2025 waren in Deutschland 2,8 Milliarden Fahrgäste im Nahverkehr mit Eisenbahnen unterwegs und damit rund 2 % mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die Beförderungsleistung, also die Strecke, die alle Fahrgäste gemeinsam mit Eisenbahnen im Liniennahverkehr zurücklegten, auf 66 Milliarden Personenkilometer und damit um 3 % gegenüber dem Vorjahr.Im Liniennahverkehr mit Bussen stieg die Zahl der Fahrgäste ebenfalls um 2 % auf 5,5 Milliarden Fahrgäste, die Beförderungsleistung lag nahezu unverändert bei 39 Milliarden Personenkilometern.Bei den Straßenbahnen ergaben sich keine Änderungen zum Vorjahr: 3,9 Milliarden Fahrgäste legten gemeinsam 17 Milliarden Personenkilometer zurück.Eisenbahnnahverkehr: 10 % mehr Fahrgäste als 2015Im Vergleich zum Jahr 2015 reisten 10 % mehr Fahrgäste im Eisenbahnnahverkehr als im Jahr 2025. Die Zahl der Fahrgäste erhöhte sich vor allem in den Jahren 2015 bis 2019, während sie von 2019 bis 2025 nur noch um 1 % stieg. Die durchschnittliche Reiseweite im Jahr 2025 betrug 23 Kilometer, im Jahr 2015 hatte sie bei 21 Kilometern gelegen. Die Beförderungsleistung im Eisenbahnnahverkehr wuchs im Zehnjahresvergleich um 21 %.Busse und Straßenbahnen: 1 % mehr Fahrgäste als 2015Im Liniennahverkehr mit Bussen wurden knapp 5,5 Milliarden Fahrgäste befördert. Das sind etwa so viele wie im Vor-Corona-Jahr 2019 und 1 % mehr als im Jahr 2015. Die Reiseweite hat sich dabei kaum verändert: Im Schnitt war eine Fahrt im Liniennahverkehr mit Bussen 2025 wie auch zehn Jahre zuvor etwa 7 Kilometer lang.Im Straßenbahnverkehr lag die Zahl der Fahrgäste um 5 % niedriger als im Vor-Corona-Jahr 2019 und um 1 % über dem Wert des Jahres 2015. Die durchschnittliche Reiseweite blieb stabil bei gut 4 Kilometern.Methodische Hinweise:Die vorliegende Pressemitteilung beschreibt die Ergebnisse der Jahreserhebung. Hierbei werden alle Anbieter von Liniennahverkehr mit Eisenbahnen oder Straßenbahnen befragt sowie Busunternehmen mit 250 000 Fahrgästen pro Jahr oder mehr. Ferner wird eine Stichprobe kleinerer Busunternehmen befragt. Aktuelle Entwicklungen im 1. Halbjahr 2026 im Liniennahverkehr beschreibt die Pressemitteilung Nr. 333 vom 21. September 2026.Als Fahrgäste werden sogenannte Beförderungsfälle gezählt. Fahren im Berichtszeitraum Personen mehrfach, werden sie somit auch mehrfach gezählt.Die Angaben der Statistik sind mit Unsicherheiten behaftet, da automatisierte Fahrgastzählsysteme (AFZS) noch nicht flächendeckend im Einsatz sind. Mit Einführung des Deutschlandtickets ist es für die lokalen Verkehrsunternehmen zudem schwerer geworden, das Fahrgastaufkommen festzustellen, da das Deutschlandticket sowohl regional als auch durch zentrale Vertriebsstellen verkauft wird. Anfang 2024 lagen den meldenden Unternehmen noch keine umfassenden Informationen zu den in ihrer Region verkauften Deutschlandtickets vor. Gleiches gilt für die Nutzungshäufigkeiten des Deutschlandtickets. Dies könnte zu einer Untererfassung der Fahrgastzahlen insbesondere im Busnahverkehr geführt haben.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zum Personenverkehr mit Bussen und Bahnen aus der Jahresstatistik bieten entsprechende Tabellen auf der Themenseite "Personenverkehr" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Basisdaten und lange Zeitreihen zum Personenverkehr mit Bussen und Bahnen sind über die Tabellen 46181-0001, 46181-0002, 46181-0003, 46181-0010, 46181-0011, 46181-0012, 46181-0020, 46181-0021, 46181-0022 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PersonenverkehrTelefon: +49 611 75 4852www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6367056