ClaroNav Kolahi Inc. (CKI), ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von chirurgischen Navigationstechnologien, gab heute bekannt, dass sein chirurgisches Navigationssystem "Navient" die Zertifizierung gemäß der Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union (EU-MDR) erhalten hat.

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ClaroNav Kolahi Inc. Announces EU MDR Certification for Navient Surgical Navigation System

Die Zertifizierung umfasst das bildgestützte Navigationssystem Navient sowie dessen wiederverwendbare chirurgische Instrumente und ermöglicht es CKI, Navient im gesamten Gebiet der Europäischen Union im Rahmen der EU-MDR-Vorschriften weiterhin anzubieten.

"Die EU-MDR-Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für CKI und unterstreicht unser anhaltendes Engagement für die Einhaltung höchster Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften", sagte Ahmad Kolahi, CEO von CKI.

Navient war zuvor gemäß der EU-MDD zertifiziert und hat behördliche Zulassungen unter anderem von der US-amerikanischen FDA, Health Canada, der chinesischen NMPA und der japanischen PMDA erhalten. Heute ist Navient in mehr als 70 Ländern im Einsatz, mit einer installierten Basis von weltweit mehr als 250 Systemen.

Für die Wirbelsäulenchirurgie hat CKI die Navient-Plattform um FluoroGuide 2D und seine marktweit erste CT/MRT-zu-Fluoroskopie-Registrierungstechnologie erweitert, die sowohl präoperative CT- und MRT-Aufnahmen als auch intraoperative 2D-Fluoroskopie für eine fortschrittliche 3D-Navigation integriert.

"Der Zugang zu fortschrittlicher Wirbelsäulennavigation ist weltweit nach wie vor begrenzt, was zum Teil auf die hohen Kosten und die Komplexität der intraoperativen 3D-Bildgebung zurückzuführen ist, die viele Navigationsplattformen erfordern", sagte Ahmad Kolahi, CEO von CKI. "Die CT/MRT-zu-Fluoroskopie-Registrierung von Navient wurde entwickelt, um diese Hürde zu beseitigen und die Navigation zugänglicher und erschwinglicher zu machen. Sie ermöglicht es Krankenhäusern und ambulanten Operationszentren (ASC), den herkömmlichen 2D-C-Bogen, den sie bereits besitzen, weiter zu nutzen und gleichzeitig Zugang zu fortschrittlicher 3D-Navigation zu erhalten. Dadurch werden die Ausrüstungskosten und die Komplexität der Arbeitsabläufe reduziert und was noch wichtiger ist die Strahlenbelastung sowohl für Patienten als auch für das OP-Personal verringert."

Über Navient

Navient ist die chirurgische Navigationsplattform von CKI für Eingriffe an der Wirbelsäule, am Schädel, im HNO-Bereich sowie für Biopsien. Basierend auf den Prinzipien "Intuitiv. Präzise. Tragbar." vereint Navient fortschrittliches optisches Tracking, Bildintegration, Registrierungstechnologien und KI-gestützte Operationsplanung in einer kompakten und tragbaren Plattform und macht so fortschrittliche Navigation für ein breiteres Spektrum an Krankenhäusern, ASCs und ambulanten Operationszentren praktisch und zugänglich.

Über ClaroNav Kolahi Inc.(CKI)

CKI ist ein in Toronto ansässiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf fortschrittliche chirurgische Navigationssysteme spezialisiert hat. Durch die Kombination intelligenter, KI-gestützter Software mit präzisionsgefertigter Hardware entwickelt CKI Lösungen der nächsten Generation, die Chirurgen intelligentere Werkzeuge und höhere Präzision an die Hand geben, um das klinische Vertrauen zu stärken und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.

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