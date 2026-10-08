NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer Veranstaltung zur Software Windows und zur Hardware Surface auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Kurzfristig seien die dort getroffenen Aussagen wohl kein Kurstreiber, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig verdeutlichten sie aber den Aufbau eines Rückgrats für eine breite Anwendung von Künstlicher Intelligenz./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5949181045
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5949181045
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