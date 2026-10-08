Salzburg (ots) -ICANN veröffentlicht Bewerbungen für neue Domainendungen. Domaintechnik ordnet Chancen für Unternehmen ein. Wunschadressen ab sofort kostenlos vormerkbar.München, Frankfurt, Bremen, Ulm, Berlin und Ostwestfalen-Lippe könnten neue Internetendungen erhalten: .muenchen, .frankfurt, .bremen, .ulm, .ber und .owl stehen auf der Liste der weltweit 1.615 Bewerbungen, die ICANN am 7. Oktober veröffentlicht hat. Es ist die erste Bewerbungsrunde seit 2012. Die endgültige Bewerbungsliste folgt am 17. November, mit den ersten Marktstarts rechnet Domaintechnik Ende 2027 oder Anfang 2028.Millionen Suchanfragen als PotenzialEine Auswertung von Domaintechnik auf Basis von Ahrefs-Daten zeigt: Allein die Namen Berlin, München beziehungsweise Munich, Frankfurt, Bremen und Ulm kommen weltweit auf geschätzt knapp drei Millionen Suchanfragen pro Monat. Bei sieben der zehn größten deutschen Städte stammt die Mehrheit der Suchanfragen aus dem Ausland.Passende Webadressen können dieses Interesse aufgreifen: Sogenannte Exact-Match-Domains verbinden gesuchte Begriffe direkt in der Adresse - etwa hotels.berlin für "Hotels Berlin"."Eine Adresse, die zur Suche passt, macht das Angebot sofort verständlich, kann Aufmerksamkeit gewinnen und bleibt leichter im Gedächtnis. Einen direkten Rankingbonus gibt Google für die Stadtendung allerdings nicht", erklärt Fabian Ledl, Domainexperte bei Domaintechnik, dem größten .wien-Registrar.Wunschdomains kostenlos vormerken"Die neuen Endungen eröffnen Chancen auf kurze, einprägsame Adressen mit Ortsbezug. Wer den Registrierungsstart nicht verpassen möchte, kann seine Wunschdomain bereits jetzt kostenlos bei uns vormerken lassen", sagt Geschäftsführer Franz Reischenböck. Eine Vormerkung garantiert keine spätere Zuteilung.- Wunschdomain kostenlos vormerken- Alle Zahlen und Grafiken: Neue Domainendungen Deutschland 2026 (https://www.domaintechnik.at/support/website/optimierung/neue-domainendungen-deutschland-2026/)Über DomaintechnikDomaintechnik ist ein österreichischer Domain- und Hostinganbieter mit Sitz in Straßwalchen bei Salzburg, seit 1999 am Markt und seit 2004 ICANN-akkreditiert.Domain registrieren Domain-Registrierung vormerken (https://www.domaintechnik.at/domain-kaufen/neue-endungen)Pressekontakt:Domaintechnik / Ledl.net GmbH & Co. KGElisa LedlTelefon: 0621520888E-Mail: presse@domaintechnik.atOriginal-Content von: Domaintechnik.at, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183595/6367087