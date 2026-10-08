Hamburg (ots) -- Nachwuchsköchinnen und -köche zeigen ihre Visionen für die Küche von morgen- Der Feinschmecker prämiert die fünf besten Gerichte plus einen alltagstauglichen JokerWie schmeckt das Essen von morgen? Unter diesem Motto hatte das Magazin Der Feinschmecker in seinem Next Generation-Special (Ausgabe 7/2026) im Frühsommer Nachwuchsköchinnen und -köche bis 30 Jahre dazu aufgerufen, ihr "Rezept der Zukunft" einzureichen. Dem Aufruf folgte eine überwältigende Resonanz. Dabei zeichnete sich ein deutlicher Trend ab: Rund zwei Drittel der eingereichten Gerichte waren vegan oder vegetarisch und legten den Fokus auf heimische Zutaten. "Erstaunlich war, dass der gastronomische Nachwuchs Kreativität und Komplexität mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung verbindet", so Gabriele Heins, Chefredakteurin des Magazins Der Feinschmecker. "Exotische oder luxuriöse Zutaten mit zum Teil weiten Transportwegen waren bei den meisten Rezepten daher kein Thema."Aus den zahlreichen Einsendungen wählte die Jury um Spitzenkoch Sven Elverfeld (ehemals "Aqua", Wolfsburg), die Rezeptentwickler Marion Swoboda, Andreas Neubauer und Manuel Weyer sowie die Feinschmecker-Redaktion fünf Favoriten und vergab zusätzlich den Sonderpreis "Joker" für ein Gericht, das mit seiner Alltagstauglichkeit besonders begeisterte. In seiner aktuellen Ausgabe #11/2026 (ab morgen im Handel) stellt Deutschlands führendes Fine Dining-Magazin jetzt ausführlich die prämierten Gerichte und ihre jungen Schöpferinnen und Schöpfer vor."Ob Erbsenrisotto, fermentierte Gemüse, Kirschkaltschale mit Tomatenwasser, Fenchelgel oder pulverisierte Hühnerhaut - die Beiträge der Nachwuchsköchinnen und -köche machen allesamt deutlich, dass die nächste Generation mit einem hohen Maß an Kreativität, handwerklichem Können und großer Leidenschaft in die Zukunft geht", sagt Gabriele Heins. "Die junge Generation der Spitzenküche hat auf die Frage nach dem Genuss der Zukunft vielfältige Antworten gefunden - und zeigt, wie innovativ und schmackhaft die Küche von morgen sein kann."Die Erbse auf dem 1. PlatzBesonders konsequent setzte der 18-jährige Niclas Weber vom Restaurant "Landgang" in Koblenz die Idee einer 'Küche der Zukunft' um: Für sein Erbsenrisotto mit Erbsenpüree stellt er ein vermeintliches einfaches Produkt in den Mittelpunkt seiner Kreation und nutzt es nahezu in all seinen Komponenten - von der Frucht bis zur Schote. In unterschiedlichen Texturen und zusammen mit spannenden weiteren Zutaten schafft er ein handwerklich anspruchsvolles Rezept, bei dem Nachhaltigkeit nicht nach Verzicht schmeckt, sondern zum Ausgangspunkt für ein eigenständiges, modernes Gericht wird. Dafür wurde er vom Feinschmecker mit dem ersten Platz im Wettbewerb ausgezeichnet.Die weiteren Gewinner:2. Platz: Anna Lea Gies, 21, Auszubildende im Hotel Atlantic in Hamburg, für ihr Gericht "Vom Hof ins Feld"3. Platz: Eva Beikert, 25, "Rutz Zollhaus" in Berlin, für ihr Gericht "Sauerkirsch-Kaltschale & Kerkower Schinken, Rauchforelle, Molke, Dill"4. Platz: David Kübler, 20, "Fine dining RS" in Salach, für sein Gericht "La Mer Sans Poisson"5. Platz: Salvatore Vittorio Stagno, 20, "Seestern" in Ulm, für sein Dessert "Chuta-Nuta"Joker: Johanna Falke, 23, Hotel & Spa Suiten Freiwerk in Stolberg, Harz, für ihre veganen Pulled-Austernpilz-BitesWeitere Informationen:https://www.feinschmecker.de/so-schmeckt-die-zukunftBildmaterial senden wir gern zu.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765Hamburg, Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7128/6367105