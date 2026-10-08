Am 5. November wird Hensoldt seine Q3 Zahlen vorlegen. Wir rechnen mit einem soliden Quartal und erwarten einen Umsatz von EUR 695 Mio., ein Plus von 17 % gegenüber dem Vorjahr, sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 125 Mio. bei einer Marge von 18 %. Der Cashflow dürfte mit rund EUR 35 Mio. saisonal schwach ausfallen. Angesichts der traditionell hohen Bedeutung des vierten Quartals würden wir dies jedoch nicht überbewerten. Auf Basis unserer Schätzungen wird eine Anhebung der FY26 Guidance sehr wahrscheinlich. Um das aktuelle Jahresziel zu erreichen, wäre im vierten Quartal lediglich ein Umsatzwachstum von rund 4 % erforderlich. In den vergangenen drei Jahren lag das durchschnittliche Wachstum im Schlussquartal bei 14 %. Eine mögliche Guidance Anhebung dürfte aus unserer Sicht allerdings bereits weitgehend im Kurs reflektiert sein. Entscheidender ist daher die Frage, ob das Management auch seine langfristigen Ziele anhebt. Ohne höhere Ambitionen bleiben unsere Bedenken hinsichtlich eines möglichen Umsatzhochs zu Beginn der 2030er Jahre sowie Hensoldts hoher Abhängigkeit von gepanzerten Plattformen bestehen. Der durch die Ukraine Nachrichten ausgelöste Kursanstieg vom Montag wurde inzwischen mehr als vollständig wieder abgegeben. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sehen wir weiterhin keine ausreichende Kompensation für diese strukturellen Risiken. SELL, Kursziel EUR 62,00. Mehr Einblicke in den Defense & Security Sektor erhalten Sie heute auf unserer Online Konferenz: research-hub.de/conference/defense-and-security . Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





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