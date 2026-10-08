Lufthansas Q3 dürfte bestätigen, dass die Nachfrage weiterhin robust ist. Ein höherer RASK (Revenue per Available Seat Kilometre) sollte die geringere Kapazität kompensieren und eine solide Profitabilität sowie einen starken Cashflow stützen. Kerosin stellt kurzfristig weiterhin einen Gegenwind dar, den wir jedoch angesichts der umfangreichen Absicherung (Hedging) für das GJ27 und eines sich entspannenden Ausblicks für den Crack Spread als vorübergehend einschätzen. Das wesentliche Abwärtsrisiko wäre ein nachhaltig über 160 USD/bbl liegender Ölpreis. Bis dahin bleibt die Bewertung überzeugend, da die Flotte und die MRO-Assets einen Großteil des EV abdecken. KAUFEN, Kursziel 21,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-lufthansa-ag
© 2026 mwb research