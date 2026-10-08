DAX im Minus, Exportdaten belasten

Der DAX startet schwächer in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt deutlich nach. An der Wall Street zeichnen sich ebenfalls Verluste ab. Die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Minus. Belastende Impulse kommen zudem aus Asien, wo der Nikkei 225 den Handelstag mit einem deutlichen Abschlag beendet hat.

Makroökonomischer Überblick

Für Ernüchterung sorgt die Entwicklung im deutschen Außenhandel. Die Exporte gingen im August überraschend zurück und blieben damit deutlich hinter den Erwartungen der Volkswirte zurück. Gleichzeitig legten die Importe zu, wodurch der Handelsüberschuss spürbar schrumpfte.

Besonders im Fokus steht die nachlassende Dynamik in wichtigen Absatzmärkten. Die Ausfuhren in die USA, den wichtigsten Einzelmarkt deutscher Unternehmen, gingen gegenüber dem Vormonat deutlich zurück. Gleichzeitig öffnet sich die Schere im Handel mit China weiter. Während die Exporte in die Volksrepublik im laufenden Jahr rückläufig sind, steigen die Importe aus China weiterhin an. Die Zahlen unterstreichen die Herausforderungen für die exportorientierte deutsche Wirtschaft in einem zunehmend anspruchsvollen globalen Umfeld.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Samsung Electronics stehen nach der Vorlage vorläufiger Quartalszahlen im Fokus. Der Technologiekonzern profitierte erneut vom Boom rund um Künstliche Intelligenz und der hohen Nachfrage nach Speicherchips. Umsatz und operativer Gewinn erreichten Rekordniveau. Dennoch reagierten Anleger zurückhaltend, da die Ergebnisse die hohen Markterwartungen nicht vollständig erfüllen konnten. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin das Geschäft mit leistungsstarken Speicherlösungen für KI-Rechenzentren, das die Entwicklung des Konzerns maßgeblich antreibt.

Auch Daimler Truck rücken in den Blickpunkt. Der Nutzfahrzeughersteller konnte im dritten Quartal deutlich mehr Fahrzeuge ausliefern als im vergleichsweise schwachen Vorjahreszeitraum. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Nordamerika, dem wichtigsten Ergebnisbringer des Konzerns. Die Zahlen werden am Markt als weiteres Zeichen für eine Stabilisierung der Nachfrage gewertet. Gleichzeitig bleibt das wirtschaftliche Umfeld in Europa herausfordernd, weshalb Anleger bereits auf die Vorlage der Quartalsergebnisse Anfang November blicken.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UR0W96 2,89 25199,652033 Punkte 99,23 Open End DAX Bull UN9LHC 4,81 24489,303253 Punkte 49,11 Open End ICE Brent Crude Oil 12/26 Bull UR3KES 0,83 103,71589 USD 74,29 Open End Silber Bull UR18GV 3,15 55,805526 USD 17,91 Open End Nasdaq-100 Bear UN7MUE 11,22 32243,41321 Punkte 24,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX Put UR16VZ 2,17 24800,00 Punkte 53,01 16.10.2026 Deutsche Bank AG Call UR0EYF 4,29 35,00 EUR 3,20 13.12.2028 Netflix Inc. Call UG21P7 0,18 80,00 USD 9,69 16.12.2026 Amazon.com Inc. Call UR371F 2,34 300,00 USD 6,35 15.09.2027 ICE Brent Crude Oil 12/26 Call UN7P0L 0,67 100,00 USD 9,70 27.10.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long UR2T4T 1,84 24271,270873 Punkte 30 Open End DAX Long HD6SGF 8,71 20923,793977 Punkte 6 Open End Nvidia Corp. Long UN9ZUG 1,74 221,691626 USD 15 Open End Apple Inc. Long HD2N50 6,69 269,401674 USD 5 Open End Space Exploration Technologies Corp. Long UN9ZMF 1,16 139,699957 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.