DAX im Minus, Exportdaten belasten

Der DAX startet schwächer in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt deutlich nach. An der Wall Street zeichnen sich ebenfalls Verluste ab. Die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Minus. Belastende Impulse kommen zudem aus Asien, wo der Nikkei 225 den Handelstag mit einem deutlichen Abschlag beendet hat.
Makroökonomischer Überblick
Für Ernüchterung sorgt die Entwicklung im deutschen Außenhandel. Die Exporte gingen im August überraschend zurück und blieben damit deutlich hinter den Erwartungen der Volkswirte zurück. Gleichzeitig legten die Importe zu, wodurch der Handelsüberschuss spürbar schrumpfte.
Besonders im Fokus steht die nachlassende Dynamik in wichtigen Absatzmärkten. Die Ausfuhren in die USA, den wichtigsten Einzelmarkt deutscher Unternehmen, gingen gegenüber dem Vormonat deutlich zurück. Gleichzeitig öffnet sich die Schere im Handel mit China weiter. Während die Exporte in die Volksrepublik im laufenden Jahr rückläufig sind, steigen die Importe aus China weiterhin an. Die Zahlen unterstreichen die Herausforderungen für die exportorientierte deutsche Wirtschaft in einem zunehmend anspruchsvollen globalen Umfeld.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Samsung Electronics stehen nach der Vorlage vorläufiger Quartalszahlen im Fokus. Der Technologiekonzern profitierte erneut vom Boom rund um Künstliche Intelligenz und der hohen Nachfrage nach Speicherchips. Umsatz und operativer Gewinn erreichten Rekordniveau. Dennoch reagierten Anleger zurückhaltend, da die Ergebnisse die hohen Markterwartungen nicht vollständig erfüllen konnten. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin das Geschäft mit leistungsstarken Speicherlösungen für KI-Rechenzentren, das die Entwicklung des Konzerns maßgeblich antreibt.
Auch Daimler Truck rücken in den Blickpunkt. Der Nutzfahrzeughersteller konnte im dritten Quartal deutlich mehr Fahrzeuge ausliefern als im vergleichsweise schwachen Vorjahreszeitraum. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Nordamerika, dem wichtigsten Ergebnisbringer des Konzerns. Die Zahlen werden am Markt als weiteres Zeichen für eine Stabilisierung der Nachfrage gewertet. Gleichzeitig bleibt das wirtschaftliche Umfeld in Europa herausfordernd, weshalb Anleger bereits auf die Vorlage der Quartalsergebnisse Anfang November blicken.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UR0W96
|2,89
|25199,652033 Punkte
|99,23
|Open End
|DAX
|Bull
|UN9LHC
|4,81
|24489,303253 Punkte
|49,11
|Open End
|ICE Brent Crude Oil 12/26
|Bull
|UR3KES
|0,83
|103,71589 USD
|74,29
|Open End
|Silber
|Bull
|UR18GV
|3,15
|55,805526 USD
|17,91
|Open End
|Nasdaq-100
|Bear
|UN7MUE
|11,22
|32243,41321 Punkte
|24,99
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Put
|UR16VZ
|2,17
|24800,00 Punkte
|53,01
|16.10.2026
|Deutsche Bank AG
|Call
|UR0EYF
|4,29
|35,00 EUR
|3,20
|13.12.2028
|Netflix Inc.
|Call
|UG21P7
|0,18
|80,00 USD
|9,69
|16.12.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UR371F
|2,34
|300,00 USD
|6,35
|15.09.2027
|ICE Brent Crude Oil 12/26
|Call
|UN7P0L
|0,67
|100,00 USD
|9,70
|27.10.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UR2T4T
|1,84
|24271,270873 Punkte
|30
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGF
|8,71
|20923,793977 Punkte
|6
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|UN9ZUG
|1,74
|221,691626 USD
|15
|Open End
|Apple Inc.
|Long
|HD2N50
|6,69
|269,401674 USD
|5
|Open End
|Space Exploration Technologies Corp.
|Long
|UN9ZMF
|1,16
|139,699957 USD
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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