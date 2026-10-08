24 Bohrlöcher auf insgesamt 6.169 m abgeschlossen

Erprobte Ziele beinhalten Main Zone, weiter entfernte Erweiterungen von Main Zone und Bighorn

Erste Tranche von Analyseergebnissen steht unmittelbar bevor

Vancouver, BC, 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver North Resources Ltd. (TSX-V: SNAG, OTCQB: TARSF, Frankfurt: I90, "Silver North" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Bohrprogramm 2026 auf dem Vorzeige-Silberkonzessionsgebiet Haldane im historischen Keno Hill Silver District, Yukon, abgeschlossen ist. Das Programm 2026 ist das bislang umfangreichste Bohrprogramm auf Haldane. Die Bohrungen zielten auf die Erweiterung der Mineralisierung in der Main Zone in unmittelbarer Nähe der Bohrungen aus den Jahren 2024 und 2025, weiter entfernte Step-out-Bohrungen zur Untersuchung der Struktur der Main Zone sowie zusätzliche Bohrungen am Explorationsziel Bighorn ab. Das Management geht davon aus, dass die erste Tranche der Analyseergebnisse des Programms in Kürze veröffentlicht wird.

"Das Programm 2026 wurde konzipiert, um auf der bedeutsamen Entdeckung aufzubauen, die wir bei Main Fault gemacht haben, und um das Potenzial zur Erweiterung dieser Mineralisierung entlang des Streichens und neigungsabwärts zu erproben, während gleichzeitig weitere Ziele bei Haldane bewertet werden", sagte Jason Weber, P.Geo., President und CEO von Silver North. "Unser Ziel besteht darin, das Ausmaß der Entdeckung zu vergrößern und das breitere Potenzial von Haldane zu verdeutlichen, wodurch sich Möglichkeiten für eine beträchtliche Wertschöpfung ergeben, während wir das Projekt weiterentwickeln. Nach dem Abschluss des größten Bohrprogramms in der Geschichte von Haldane freuen wir uns auf die Ergebnisse sowie auf das, was sie uns über das Potenzial für weitere Entdeckungen und Erweiterungen sagen können."

Das Explorationsprogramm 2026 von Silver North bestand aus zwei im Einsatz befindlichen Bohrgeräten bei Haldane, wobei der primäre Schwerpunkt auf der Erweiterung der hochgradigen Silber-Blei-Zink-Mineralisierung beim kürzlich entdeckten Ziel Main Fault lag. Bohrloch HLD25-31 bei Main Fault durchschnitt 818 g/t Silber, 1,39 g/t Gold, 2,54 % Blei und 0,98 % Zink auf 13,15 m (siehe Pressemitteilung vom 17. November 2025). Im Rahmen des Programms wurden weitere Ziele erprobt, einschließlich des Gebiets Bighorn, wo das einzige jemals gebohrte Bohrloch (im Jahr 2019) stark anomale Silbermineralisierungen lieferte, einschließlich 125,7 g/t Silber auf 2,35 m (siehe Pressemitteilung vom 22. Oktober 2019). Vier Bohrlöcher wurden bei diesem verdeckten Ziel gebohrt, das 3 km von Main Fault entfernt ist. Insgesamt wurden 6.169 m an Bohrungen abgeschlossen, womit das Ziel des Unternehmens von 5.000 bis 7.000 m im Jahr 2026 erreicht wurde. Weitere Arbeiten umfassten luftgestützte geophysikalische Untersuchungen, detaillierte strukturelle und lithologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten sowie geochemische Bodenprobenahmen. Insgesamt wurden 1.322 Boden- und 75 Gesteinsproben entnommen.

Alle im Rahmen des Programms 2026 entnommenen Kern-, Gesteins- und Bodenproben wurden vom Standort zu ALS Labs in Whitehorse und Vancouver versandt und das Lager Haldane wurde winterfest gemacht. Das Management geht davon aus, dass die erste Tranche der Ergebnisse in der ersten Oktoberhälfte veröffentlicht wird.

Tabelle 1: Bohrungen 2026 - Daten zur Lage der Bohransatzpunkte (NAD83, UTM Zone 8)

Bohrloch Tiefe (m) Ziel Easting (m) Northing (m) Höhenlage (m) Azimut (Grad) Neigung (Grad) HLD26-39 314,0 Main 456719 7083034 1254 129 -78 HLD26-40 374,0 Main 456675 7082954 1252 865 -77 HLD26-41 272,0 Main 456675 7082954 1252 98 -60 HLD26-42 392,0 Main 456719 7083034 1254 162 -83 HLD26-43 293,0 Main 456675 7082954 1252 125 -66 HLD26-44 287,0 Main 456719 7083034 1254 83 -71 HLD26-45 219,0 Main FW 456996 7082989 1324 101 -85 HLD26-46 230,4 Main 456731 7082902 1250 105 -72 HLD26-47 149,0 Main SW 456615 7082485 1129 105 -60 HLD26-48 230,7 Bighorn 454036 7084259 940 140 -50 HLD26-49 193,0 Main 456731 7082902 1250 105 -63 HLD26-50 245,0 Bighorn 454036 7084259 940 78 -78 HLD26-51 254,0 Main 456677 7082862 1231 106 -71 HLD26-52 305,0 Bighorn 454069 7084455 898 90 -65 HLD26-53 200,0 Main 456676 7082786 1206 85 -60 HLD26-54 287,0 Bighorn 454069 7084455 898 90 -76 HLD26-55 176,0 North Main 456676 7082786 1206 119 -60 HLD26-56 248,0 Main Saddle 456928 7083422 1392 101 -69 HLD26-57 219,0 Main 456676 7082786 1206 131 -74 HLD26-58 232,0 Main 456783 7082994 1260 92 -79 HLD26-59 255,0 Main 456676 7082786 1206 157 -82 HLD26-60 312,0 Main 456677 7082862 1231 110 -78 HLD26-61 266,3 Main 456676 7082786 1206 57 -81 HLD26-62 193,0 Main 456731 7082902 1250 135 -58

1 - Lageplan der Bohrlöcher für Main Fault und umliegende Ziele

2 - Lageplan der Bohrlöcher - Ziel Bighorn

Über Silver North Resources Ltd.

Die vorrangigen Assets von Silver North sind das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Haldane (neben der Mine Keno Hill von Hecla Mining Inc.) sowie die Silberprojekte Tim und Veronica im Distrikt Silvertip im Süden des Yukon bzw. im Norden von British Columbia. Auf dem Vorzeigeprojekt Haldane hat das Unternehmen mit nur 24 Bohrlöchern drei Silbergänge des Keno-Typs entdeckt. Der Schwerpunkt der Explorationsarbeiten liegt auf der jüngsten Entdeckung in der Main Zone, wo Bohrungen über mächtige Abschnitte hinweg eine hochgradige Silbermineralisierung durchteuft haben.

Silver North verfügt über alle erforderlichen Finanzmittel für seine Bohrkampagnen 2026 und 2027 und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "SNAG", am OTCQB-Markt in den USA unter dem Symbol "TARSF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "I90" notiert.

Herr Jason Weber, P.Geo., President und CEO von Silver North Resources Ltd., ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Herr Weber hat die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überwacht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jason Weber, President und CEO

Sandrine Lam, Shareholder Communications

Tel: (604) 807-7217

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.silvernorthres.com

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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/silvernorth-res-ltd/

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