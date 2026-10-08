Globale Speicherprojekte im Fokus Die reconcept GmbH begibt mit der "reconcept BatterieSpeicher Global" (ISIN: DE000A5GSXXX) eine neue Anleihe zur Finanzierung internationaler Batteriespeicher-Projekte. Der fünfjährige Bond hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet einen festen Zinskupon von 7,00 % p.a. (halbjährliche Auszahlung). Die Anleihe kann ab heute, dem 8. Oktober 2026, ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Der Nettoemissionserlös soll in die Projektentwicklung, den Bau, den Betrieb, das Management, die Finanzierung und den Vertrieb gewerblicher und industrieller Energiespeicher fließen. Im Fokus stehen insbesondere Batteriespeichersysteme (BESS) sowie Hybrid- und Co-Location-Projekte in Kombination mit Solar- und Windparks. reconcept verfügt nach eigenen Angaben über eine internationale BESS-Pipeline von rund 3.000 MW. Der Schwerpunkt liegt auf den Kernmärkten Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien, in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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