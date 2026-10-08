Integrals Technologie für den Handel mit digitalen Vermögenswerten auf institutionellem Niveau unterstützt das regulierte Kryptowährungsangebot von Yapi Kredi Kripto mit Inkrafttreten des neuen türkischen Rechtsrahmens für digitale Vermögenswerte.

Integral, ein führender Anbieter von Währungstechnologie, gab heute bekannt, dass Yapi Kredi Kripto die Technologie von Integral für den Handel mit digitalen Vermögenswerten ausgewählt hat und der Konzern dadurch Kryptowährungsdienstleistungen über seinen in Kürze startenden regulierten Geschäftsbereich für digitale Vermögenswerte anbieten kann.

Die Partnerschaft erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Türkei einen neuen Regulierungsrahmen für Anbieter von Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte einführt und damit ein reguliertes Umfeld für Finanzinstitute schafft, in dem sie ihr Angebot für Kunden erweitern können, die Zugang zu Kryptowährungsmärkten wünschen.

Yapi Kredi Kripto hat Integrals Technologie für den Handel mit digitalen Vermögenswerten in den Bereichen Preisgestaltung, Liquidität sowie Risikomanagement eingesetzt und damit die erforderliche Infrastruktur geschaffen, um seinen Kunden ein sicheres und effizientes Handelserlebnis mit Kryptowährungen zu bieten.

Integrals etablierte Präsenz in der Türkei war ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung von Yapi Kredi Kripto. Der Technologieanbieter kann auf langjährige Erfahrung im Bereich der Bereitstellung belastbarer Infrastruktur für den Devisenhandel und das Risikomanagement für regulierte Finanzinstitute auf dem türkischen Markt zurückblicken.

Dank der Fähigkeit von Integral, die Lösung schnell auf den Markt zu bringen, sowie der Kenntnis dessen, was regulierte Finanzinstitute benötigen, konnte Yapi Kredi Kripto die Technologie bereits vor dem Start seiner Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte effizient integrieren.

Harpal Sandhu, Geschäftsführer von Integral, sagte:

"Banken wollen ihren Kunden zunehmend Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, doch dafür ist derselbe Fokus auf Belastbarkeit, Liquidität, Risikomanagement sowie regulatorische Anforderungen erforderlich, der auch den traditionellen Finanzmärkten zugrunde liegt. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Yapi Kredi auszubauen und die Bank bei ihrem Eintritt in den regulierten Markt für digitale Vermögenswerte zu unterstützen. Unser etabliertes Devisengeschäft mit Yapi Kredi bildet zusammen mit unserer Erfahrung bei der Unterstützung regulierter Unternehmen in der Türkei eine solide Grundlage für diese nächste Phase unserer Partnerschaft."

Über Integral

Integral ist der Währungstechnologiepartner für Hunderte Finanzinstitute, darunter Banken, Broker, Investoren sowie grenzüberschreitende Zahlungsunternehmen, die Integrals Technologie in ihre Arbeitsabläufe und kundenorientierten Dienstleistungen integriert haben.

Zunächst von den Finanzmärkten angenommen und mittlerweile branchenübergreifend integriert unsere integrierten Devisen- und Kryptodienste lösen die Währungsherausforderungen, mit denen jedes globale Unternehmen konfrontiert ist.

Das 1993 gegründete Unternehmen betreut seine Kunden von seinen Niederlassungen in Palo Alto, New York, London, Tokio, Singapur und Bengaluru aus.

Weitere Informationen finden Sie auf www.integral.com.

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