Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den europäischen Anleihemärkten hat sich die Stabilisierung nicht weiter fortsetzen können, die EWU-Spreads sind per Saldo gestiegen, so die Analysten der Helaba.Der Euro sei daraufhin wieder unter Druck geraten, und auch der DAX habe den Rückwärtsgang eingelegt, was wohl auch mit anhaltend hohen Ölpreisen zusammenhängen dürfte. Entspannungssignale im Nahostkonflikt gebe es nicht, vielmehr würden Meldungen die Runde machen, dass das US-Militär den Auftrag erhalten haben solle, neue Angriffe auf den Iran vorzubereiten. Das mit Spannung erwartete FOMC-Protokoll habe indes kaum neue Erkenntnisse bezüglich der weiteren US-Geldpolitik gebracht. Entsprechend hätten sich die Zinserwartungen nicht wesentlich verändert. Eine Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte zum Ende des Jahres werde weiterhin voll eingepreist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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