eine kommentierende Analyse von Emma Gayrard, CFA, Credit Portfolio Manager, Crédit Mutuel Asset Management Angesichts der anhaltenden Zinsvolatilität dürften die Anleihemärkte auch weiterhin herausfordernd bleiben. FRNs könnten eine Differenzierungsmöglichkeit bieten, um attraktive Carry-Erträge züerzielen und gleichzeitig das Durationsrisiko zübegrenzen. Warum steht der Anleihemarkt unter Druck, und wo sollten Anleger in diesem Umfeld nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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