Die Deutsche Börse-Aktie steht unmittelbar vor dem nächsten großen Meilenstein. In meiner Analyse vor rund drei Wochen hatte ich nach der gelungenen Trendwende zunächst das bisherige Allzeithoch um 294,30 € und darüber die runde 300-€-Marke als nächste Ziele definiert. Mit aktuell 293,80 € fehlt zum bisherigen Rekord nur noch ein Wimpernschlag. Der bisherige Fahrplan geht damit nahezu vollständig auf, doch gerade jetzt wird der Ausbruch entscheidend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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