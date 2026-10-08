Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 08.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Patent bis 2039: Ist das der nächste große Wachstumstreiber für diese Small-Cap-Aktie?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
08.10.2026 11:21 Uhr
388 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE EUROPA/Stark steigender Ölpreis bremst Aktien und treibt Marktzinsen

DJ MÄRKTE EUROPA/Stark steigender Ölpreis bremst Aktien und treibt Marktzinsen

DOW JONES--An den europäischen Börsen geht es am Donnerstagvormittag nach unten. Allerdings haben die Indizes anfänglich stärkere Einbußen zum Teil wieder wettgemacht. Auf die Stimmung drückt ein stark steigender Ölpreis. Brent-Öl verteuert sich um fast 4 Prozent auf gut 104 Dollar. Das schürt wieder Inflationssorgen, weshalb es am Anleihemarkt mit den Renditen wieder nach oben geht - auf einem ohnehin schon sehr hohen Niveau. Die viel beachtete Rendite 10-jähriger US-Anleihen steigt auf 5,32 Prozent. Der Euro zeigt sich wenig verändert, er kostet rund 1,12 Dollar. Der DAX gibt um 0,6 Prozent nach auf 24.953 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 büßt 1,0 Prozent ein.

Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend, das Hinweise auf nur noch eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr gab, verpufft weitgehend. "Das übergeordnete Belastungsthema massiv steigender Preise für Kapital wird der Markt damit nicht los", kommentierte ein Händler.

Bei den Einzelwerten brechen Argenx um 18 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine Phase-III-Studie zur Behandlung des Sjögren-Syndroms gestoppt hat. Das wichtigste Studienziel könne nicht erreicht werden, so die Begründung. Der Stoxx-Subindex der Pharmaaktien liegt mit einem Minus von 1,5 Prozent weit hinten bei den Branchen. Schlechter liegt nur noch der bereits seit Vortag ganz hinten liegende Index der Bankaktien, er gibt um 1,8 Prozent nach. Zum einen sorgt das zuletzt stark erhöhte Zinsniveau für Spekulationen, dass die Nachfrage nach Krediten sinken dürfte, zum anderen dürften sich Teilnehmer von Bankaktien trennen mit Blick auf deren Anleihebestände angesichts des jüngsten Kursverfalls bei den Bonds.

Mit einem Plus von 2,8 Prozent reagieren Imperial Brands auf das Erreichen der Jahresziele und die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufs. British American Tobacco kommen um 0,9 Prozent voran. Die Supermarktkette Tesco hat ihre Gewinnerwartung erhöht, was die Aktie um 3,5 Prozent nach oben treibt. Im Sog gewinnen Sainsburys 2,5 Prozent.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine bestehende Kreditlinie vorzeitig erneuert und auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt. Der Kurs legt darauf um 0,8 Prozent zu, während die meisten Rüstungswerte in Europa im Minus liegen.

Südzucker geben um 1,0 Prozent nach, nachdem das Unternehmen finale Geschäftszahlen vorgelegt hat. Südzucker teilte auch mit, als Folge der ausgeprägten Dürre in Süddeutschland und in Frankreich für die Zuckerkampagne 2026 mit einer "deutlich geringeren Produktionsmenge" als im Vorjahr zu rechnen. Jungheinrich sacken mit einem negativen Analystenkommentar um 6,5 Prozent ab. 

=== 
Index       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50   6.118,71  -1,0   -61,58    6.180,29       5,6 
Stoxx-50     5.252,19  -0,8   -41,19    5.293,38       6,8 
DAX       24.953,17  -0,6  -151,19    25.104,36       1,9 
MDAX       29.832,20  -0,9  -280,21    27.039,42       -2,6 
TecDAX      4.015,01  -0,8   -33,52    3.091,28       10,8 
SDAX       18.003,64  -0,9  -166,05    13.062,07       4,8 
FTSE       10.421,78  -0,4   -36,72    10.458,50       5,0 
CAC        7.715,61  -0,7   -53,60    7.769,21       -5,3 
SMI       13.693,58  -0,8  -114,84    13.808,42       3,2 
ATX        6.543,67  -1,0   -68,32    6.611,99       22,9 
 
DEVISEN      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Mi, 17.30 
EUR/USD       1,1196  +0,0   0,0001     1,1195      1,1186 
EUR/JPY       177,1  +0,1   0,1400     176,96     176,9300 
EUR/CHF       0,9329  +0,0   0,0001     0,9328      0,9324 
EUR/GBP       0,8476  +0,1   0,0005     0,8471      0,8469 
USD/JPY       158,15  +0,1   0,0900     158,06     158,1400 
GBP/USD       1,3207  -0,0  -0,0003      1,321      1,3204 
USD/CNY       6,7016  -0,0  -0,0029     6,7045      6,7045 
USD/CNH       6,7022  0,0  -0,0003     6,7025      6,7049 
AUS/USD       0,6958  -0,0  -0,0002      0,696      0,6959 
Bitcoin/USD   82.950,24  -0,6  -464,10    83.414,34    83.060,25 
 
ROHÖL       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex      91,44  +3,6    3,16      88,28 
Brent/ICE      104,02  +3,8    3,82     100,20 
 
Metalle      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.128,09  +0,4   17,54    4.110,55 
Silber        58,94  -2,0   -1,21      60,15 
Platin      1.661,75  +1,9   30,93    1.630,82 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 04:50 ET (08:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.