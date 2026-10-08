Die Leistungsausgaben in der Krankenversicherung steigen weiter an. Zwar liegen für 2026 noch keine konkreten Zahlen vor, doch die Kosten kennen momentan nur eine Richtung: nach oben. Der PKV-Verband erwartet daher weitere Beitragserhöhungen, und das für den "Großteil" der PKV-Versicherten. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV-Verband) erwartet für 2027 weitere Beitragserhöhungen. "Erste Signale aus der Branche" würden auf eine Erhöhung zum Jahresbeginn 2027 hindeuten, erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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