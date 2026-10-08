Hiscox hat an der Cyberversicherung CyberClear Plus gefeilt. So können nun auch Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 25 Mio. Euro die Police abschließen. Zuvor galt eine Grenze von 2,5 Mio. Euro. Außerdem hat der Spezialversicherer eine weitere Anpassung vorgenommen. Änderungen bei der Cyberversicherung CyberClear Plus by Hiscox: Der Spezialversicherer hat die Absicherung für Firmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 25 Mio. Euro geöffnet. Beim Marktstart im Februar 2026 lag die Grenze noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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