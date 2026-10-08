Unter Windows 11 plant Microsoft zwei größere Neuerungen für User:innen. Dadurch soll zunächst die Suche deutlich nützlicher werden. Zudem bekommt Copilot mehr Funktionen, aber dadurch auch mehr Zugriff auf die Daten deines PCs. Microsoft arbeitet mit Hochdruck daran, Copilot für User:innen attraktiver zu machen. Der Grund: Wie eine Statistik gezeigt hat, nutzen selbst Abonnent:innen die KI des Windows-Konzerns nur selten. Deshalb verpasst Microsoft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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