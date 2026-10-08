ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. In einer Vorschau auf die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal erhöhte Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie fürs laufende und die kommenden Jahre leicht. Der kurzfristige KI-Ausblick des Börsenbetreibers werde sich wohl nicht ändern./rob/niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B0SWJX34
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