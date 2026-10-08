Da purzelt es Rekorde und doch ist den Anlegern gut offenbar nicht gut genug. Laut Unternehmensmitteilung erzielte SAMSUNG einen konsolidierten Umsatz von rund 195 Bio. Won. Der operative Gewinn lag bei rund 107,4 Bio. Won. Da koreanische Offenlegungsregeln keine Spannen erlauben, nennt der Konzern Mittelwerte: Der Umsatz bewegt sich zwischen 194 und 196 Bio. Won. Im Vorjahresquartal waren es 86,06 Bio. Won Umsatz und 12,17 Bio. Won operativer Gewinn. Der Umsatz hat sich damit mehr als verdoppelt, der Gewinn fast verzehnfacht. Im zweiten Quartal 2026 hatte der operative Gewinn bei 89,49 Bio. Won gelegen. Das Unternehmen zählt damit das vierte Rekordquartal in Folge. Allerdings:
Die Erwartungen hatten höher gelegen. Der operative Gewinn blieb knapp unter der Bloomberg-Prognose von 108,67 Bio. Won, übertraf aber die Schätzung von 106,1 Bio. Won. Muss man nicht verstehen!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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Die Erwartungen hatten höher gelegen. Der operative Gewinn blieb knapp unter der Bloomberg-Prognose von 108,67 Bio. Won, übertraf aber die Schätzung von 106,1 Bio. Won. Muss man nicht verstehen!
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