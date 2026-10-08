Mainz (ots) -Im Oktober zeigt das ZDF zwei neue "37°"-Reportagen: "Geschwister: Zwischen Liebe und Rivalität" ist am Dienstag, 13. Oktober 2026, um 22.15 Uhr, zu sehen. "Unsere Klasse: Chaos und Chancen in der 1d" strahlt das ZDF am Dienstag, 20. Oktober 2027, um 22.15 Uhr aus. Beide Filme sind am Sendetag ab 5.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.Geschwister: Lebenslange Verbündete oder ewige Konkurrenten?Kaum jemand ist einem so vertraut und wird immer Maßstab sein, wie Bruder oder Schwester. Die Filmemacher Florian Frei und Daniel Hartung begleiten die Geschwister Anna (39) und Sebastian (37) aus Bamberg, die in der Kommunalpolitik gegeneinander antreten. Sie für die CSU, er für die SPD. Ihre Charaktere könnten kaum unterschiedlicher sein. Sebastian geht analytisch an die Dinge heran, Anna hingegen ist pure Emotion. Dass Sebastian Oberbürgermeister werden will, bringt Anna in eine schwierige Situation. Was ist wichtiger, Politik oder Familie?Auch die Oberstdorfer Brüder David (25), Simon (23), Lukas (21) und Elias (18) sind Rivalen. Als Sportler in der Nordischen Kombination, Skispringen und Langlauf, ringen auch sie mit der Balance zwischen Geschwisterliebe und heiß ersehnten Siegen. David ist der Erfolgreichste, war schon Deutscher Meister und tritt seit Jahren international an. Doch in dieser Saison steht auch Simon vor dem Sprung ins Weltcupteam. Wie verändert sich ihr Verhältnis als direkte Konkurrenten?Grundschulklassen sind heute so divers wie nie"37°" zeigt das erste von vier Schuljahren einer Grundschulklasse in Mülheim an der Ruhr. Die Kinder starten mit ganz unterschiedlichen Stärken und Bedürfnissen in ihre Schulzeit. Wie lernen sie, sich zu konzentrieren, Veränderungen anzunehmen und mit Herausforderungen umzugehen? Klassenlehrerin Nicole erlebt täglich, wie anspruchsvoll Unterricht in einer so heterogenen Lerngruppe geworden ist. Während einigen Kinder es leicht fällt, selbstständig zu arbeiten, brauchen andere intensive Unterstützung. Oft hapert es schon an den Sprachkenntnissen. Entwicklungspsychologe Prof. Dr. Sven Lindberg ordnet in der Reportage Veränderungen und Fortschritte ein."Unsere Klasse: Chaos und Chancen in der 1d" ist der Auftakt einer "37°"-Langzeitbeobachtung einer Klasse der Grundschule am Steigerweg in Mülheim an der Ruhr. Vom ersten bis zum vierten Schuljahr, unter anderem mit Remote-Kameras gefilmt, entsteht ein dichtes Porträt der Grundschulkinder.Beide "37°"-Reportagen werden mit Untertiteln, Deutscher Gebärdensprache und Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Christina Betke, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Magda Huthmann, erreichen Sie unter huthmann.m@zdf.de, Telefon: 06131 - 70-12149.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation: "37°: Unsere Klasse - Chaos und Chancen in der 1d" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37-unsere-klasse-chaos-und-chancen-in-der-1d)- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37) zu "37°" und den neuen Filmen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen folgende "37°"-Reportagen (nach Log-in) als Presse-Preview zur Verfügung:Preview: 37° - Geschwister: Zwischen Liebe und Rivalität (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-geschwister-zwischen-liebe-und-rivalitaet)Preview: 37° - Unsere Klasse: Chaos und Chancen in der 1d (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-unsere-klasse)Preview: 37° - Klicks um jeden Preis: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-klicks-um-jeden-preis)- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad (@zdf37grad) (https://www.instagram.com/zdf37grad/) bei Instagram- 37grad (@37grad) (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE)bei TikTok- 37° bei YouTube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F37Grad&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396629879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6iplF%2BkJaq5pZS5D30dbOLrC7TsUiLv1uB7JEaIXPnU%3D&reserved=0)- 37° bei Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396701735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t4T%2BNTAiX0euI%2BiB%2BbpV6RnSCFqWJTqSVmnKUMkFhWw%3D&reserved=0)- ZDF 37 Grad | WhatsApp-Kanal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396716664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BPWkQfwwGETZRTthX%2B5bDPIF7sE%2FTFhjCRat4XXKkZg%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6367348