NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal vor der Bilanz für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 361 Euro belassen. Das größte Risiko gehe vom Segment für Luxuskosmetik aus, schrieb David Hayes in einem Ausblick am Donnerstag. Denn hier unterstellten die Konsensschätzungen eine bessere Entwicklung, als es die Markttrends nahelegten. Aus regionaler Sicht könnte Lateinamerika enttäuschen, belastet von der anhaltenden konjunkturellen Schwäche und problematischen Lieferketten in Mexiko./rob/bek/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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