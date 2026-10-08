Wolfspeed - WOLF: 1.5-Milliarden-Kredit -JETZT Bullenalarm!

Vorbörsliches Kaufsignal!

US-Kriegsministerium erhält Bezugsrechte auf bis zu 7.5 Prozent der Wolfspeed-Aktien. Bald noch mehr Momentum mit dem Golden Cross?

Wolfspeed (WOLF) - US30233Q1085

Rückblick

Nach einem explosiven Anstieg bis knapp 80 USD im Mai folgte bei der Wolfspeed-Aktie über den Sommer eine ausgeprägte Abwärtsbewegung bis auf rund 20 USD, bevor sich ab August eine Bodenbildung im Bereich von 23 bis 30 USD entwickelte. Der Kurs hat sich zuletzt über den 20er-EMA und den 50er-EMA geschoben. Das Bottomfishing-Setup basiert auf dem höheren Pivot-Tief im September, das auf das Juli-Tief folgte.

Wolfspeed-Aktie: Chart vom 07.10.2026, Kürzel: WOLF, Kurs: 31.37 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Chartbild zeigt vorbörslich den Bruch der Widerstandslinie bei 36 USD und somit ein Kaufsignal an. Nach Handelsbeginn um 15.30 Uhr MESZ sollten wir zunächst die erste halbe Stunde abwarten und schauen, wohin sich der Kurs orientiert und dann nach passende Intraday-Einstiegsmöglichkeiten suchen. Im Erfolgsfall soltten wir den Trade bei Trailing-Stopp absichern. Besonders positiv wäre es, wenn der 20er-EMA den 50er-EMA nachhaltig nach oben durchbricht und beide Durchschnitte anschließend als Unterstützung dienen. In diesem Fall wäre das im Chart markierte Ziel bei rund 80 USD erreichbar.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Wolfspeed-Aktie unter den Bereich um 33 USD, wäre das Bottom-Fishing-Setup zunächst gescheitert und ein Rücklauf in die Bodenbildungszone wahrscheinlich. Unterhalb von 30 USD würde sich das Chartbild deutlich eintrüben, wobei anschließend die bisherigen Tiefs zwischen 23 und 25 USD als wichtige Unterstützung auf den Prüfstand kämen. Ein möglicher Stop Loss könnte knapp unterhalb von 33 USD platziert werden, während risikobereitere Trader den Bereich unter dem jüngsten lokalen Tief bei rund 30 USD als entscheidende Absicherungsmarke nutzen könnten.

Meinung

Wolfspeed ist auf Halbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) spezialisiert und bietet unter anderem SiC-Wafer, MOSFETs, Schottky-Dioden, Leistungsmodule und HF-Bauelemente für Elektromobilität, Energieinfrastruktur, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt an. Rückenwind erhält das Unternehmen durch eine bedingte Finanzierungszusage des US-Verteidigungsministeriums über 1.5 Milliarden USD mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Mittel sollen die US-Produktion von SiC-Materialien und Leistungshalbleitern stärken und insbesondere Anwendungen für Verteidigung, kritische Infrastruktur und KI-Rechenzentren unterstützen. Im Gegenzug erhält das US-Kriegsministerium Bezugsrechte auf bis zu 7.5 Prozent der Aktien. Operativ bleibt die Lage allerdings angespannt: Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 sank der Umsatz auf 149.6 Millionen USD, die bereinigte Bruttomarge lag bei minus 20 Prozent und der Nettoverlust bei 145 Millionen USD. Positiv entwickelte sich dagegen das Geschäft mit KI-Rechenzentren, dessen Umsatz sich im Geschäftsjahr mehr als verdoppelte und im vierten Quartal um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegte. Prinzipiell sieht das Chartbild bullisch aus, eine enge Absicherung erscheint aber zwingend notwendig.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.94 Mrd. USD

Meine Meinung zu Wolfspeed ist bullisch

Quellennachweis: https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/wolfspeed-aktie-steigt-um-20-204306093.html

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026

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