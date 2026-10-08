HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Gea von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die letzte Informationsrunde des Anlagenbauers vor der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals habe ein prozentual zweistelliges Auftragswachstum signalisiert, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 an./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:41 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006602006