EQS-News: ZEISS Microoptics
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Jahrzehntelange Holografie-Erfahrung trifft auf komplementäre holografische Innovationskraft
JENA, Deutschland, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ZEISS hat die Übernahme von Ceres Holographics bekanntgegeben, einem Pionier im Bereich holografischer Technologien mit Sitz in Livingston, Schottland. Ceres Holographics wird künftig Teil von ZEISS Microoptics sein. Diese agile und wachstumsorientierte Geschäftseinheit von ZEISS konzentriert sich auf die Industrialisierung der Holografie für die Märkte Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie Consumer. Mit der Transaktion kommen die jüngsten Innovationen von Ceres Holographics bei der Technologie zur Herstellung von Hologrammen mit der bewährten ProSight-Plattform von ZEISS zusammen. Diese bildet die technologische Basis für eine Vielzahl an industriellen Anwendungen. Über den Kaufpreis und weitere Details haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.
Mit der Transaktion kombiniert ZEISS die Stärken der beiden Unternehmen und erweitert sein Team zur Entwicklung von Anwendungen für holografische Windschutzscheiben-Displays. Damit wird die Industrialisierung der Technologie deutlich beschleunigt. Holografische Technologien kommen so dem Einsatz in der Automobilindustrie einen wichtigen Schritt näher. Gleichzeitig schafft die Transaktion die Grundlage, die Technologie auch in weiteren Bereichen schneller in den Markt zu bringen - etwa im Einzelhandel, bei Near-to-Eye-Displays und im öffentlichen Nahverkehr. Das erweiterte Team wird Kunden und Partnern damit künftig ein umfassenderes Angebot bieten können: technologisches Know-how und Erfahrung in der Anwendung, gepaart mit globaler Präsenz, Fertigungskapazitäten und einem breiten Kundennetzwerk von ZEISS.
«Ceres Holographics und ZEISS verfolgen dieselbe Vision und teilen eine große Leidenschaft für die Holografie. Was das Ceres-Team in den vergangenen Jahren entwickelt und erreicht hat, verdient großen Respekt,» sagt Dr. Roman Kleindienst, Leiter von ZEISS Microoptics. «Gemeinsam schreiben wir jetzt ein neues Kapitel, indem wir die Holografie kommerzialisieren, die Technologie schneller industrialisieren und neue Märkte erschließen.»
«Die Übernahme läutet ein spannendes neues Kapitel für Ceres Holographics und die industrielle Umsetzung der Holografie ein,» sagt Andy Travers, der Ceres Holographics leitet. «In den letzten Jahren haben wir eine deutlich differenzierte Technologie zur Herstellung von Hologrammen entwickelt und uns vor allem im Bereich der Anwendungen für holografische Windschutzscheiben-Displays starke kommerzielle Partnerschaften erarbeitet. Mit ZEISS an unserer Seite können wir auf diesem Erfolg mit deutlich mehr Ressourcen, globaler Reichweite und industrieller Skalierung aufbauen. Ich freue mich darauf, was unsere Teams gemeinsam für unsere Kunden und Partner erreichen werden.»
Ceres Holographics wurde 2009 gegründet und zählt heute zu den führenden Innovatoren im Bereich der holografischen Technologie. Das Unternehmen hat seine firmeneigene Technologie genutzt, um die Anwendung des holografischen Windschutzscheibendisplays voranzutreiben, und hat enge Geschäftsbeziehungen zu OEM-Kunden aufgebaut. Damit hat es sich als wichtiger Akteur an der Spitze dieses aufstrebenden Marktes etabliert, der sich rasch vom Konzept zur kommerziellen Realität entwickelt.
Über ZEISS
ZEISS entwickelt, produziert und vertreibt für seine Kunden hochinnovative Lösungen für die industrielle Messtechnik und Qualitätssicherung, Mikroskopielösungen für Lebenswissenschaften und Materialforschung sowie Medizintechniklösungen
Mit diesem auf Wachstumsfelder der Zukunft wie Digitalisierung, Gesundheit und Industrie 4.0 ausgerichteten Portfolio und
Mit 47.400 Mitarbeitenden ist ZEISS in rund 50 Ländern mit mehr als 60 Vertriebs- und Servicestandorten, rund 40 Forschungs- und Entwicklungsstandorten sowie 30 Produktionsstandorten weltweit aktiv (31. März 2026). Hauptstandort
Weitere Informationen unter www.zeiss.de
Über ZEISS Microoptics
Über Ceres Holographics
https://www.ceresholographics.com/
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08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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