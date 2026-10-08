Hannover (ots) -Künstliche Intelligenz in der Hörakustik, Hörtests über Gehirnsignale und Virtual Reality in der Diagnostik: Vom 14. bis 16. Oktober 2026 wird die Deutsche Messe Hannover zum internationalen Schaufenster für die Zukunft des Hörens. Beim 70. Internationalen Hörakustiker-Kongress der Europäischen Union der Hörakustiker (EUHA) präsentieren mehr als 140 Aussteller wegweisende Technik und innovative Lösungen. 29 Fachvorträge, fünf Tutorials und 25 Kurzpräsentationen beleuchten aktuelle Entwicklungen von der Pädaudiologie über Cochlea-Implantate bis zur Hörversorgung im Alter.Im Mittelpunkt stehen die Leistungsfähigkeit moderner Hörakustik und die Frage, wie technologische Innovationen durch die qualifizierte Arbeit von Hörakustikerinnen und Hörakustikern den Menschen mit Hörverlust konkret im Alltag nutzen. Erfolgreiche Hörversorgungen entstehen dabei im Zusammenspiel von moderner Technologie, audiologischer Kompetenz, individueller Beratung, präziser Anpassung und kontinuierlicher Nachsorge.Ein weiteres besonderes Highlight ist die erstmals parallel stattfindende internationale Fachkonferenz zu Geräuschüberempfindlichkeit.Inspirierender Auftakt und starke internationale ImpulseFür einen inspirierenden Auftakt sorgt am Mittwoch SPIEGEL-Bestsellerautor Dr. Peter Kreuz mit seinem Vortrag "Rebel Mind: Zukunft hören. Wandel gestalten." Als Partnerland setzen die Niederlande mit Fachvorträgen und einem eigenen Gesprächsbereich zusätzliche internationale Akzente.Hörversorgung im Alter, Stigma und die Frage nach dem besten ModellWie lässt sich die Hörversorgung älterer Menschen in Deutschland weiter verbessern? Dieser wichtigen Frage widmet sich Prof. Dr. Annette Limberger von der Hochschule Aalen.Dr. Maren Stropahl (Sonova) präsentiert zudem neue Erkenntnisse zur Scham, mit der viele Erwachsene mit Hörverlust und ihre Familien konfrontiert sind.Spannende Antworten verspricht auch eine Meta-Analyse der University of Pretoria: Erzielen Premium-Hörgeräte tatsächlich bessere Ergebnisse als Basismodelle?Ein weiterer Vortrag beleuchtet, ob die Störgeräuschunterdrückung moderner Hörgeräte das Hören beim Autofahren beeinflusst.Innovationen für alle Lebensphasen - vom Neugeborenen bis zum Cochlea-ImplantatDie Universität zu Lübeck stellt ein digitales Schulungskonzept für das Neugeborenen-Hörscreening vor. Das Universitätsklinikum Lübeck zeigt, wie Musiktraining Menschen mit Cochlea-Implantat beim Musikhören und Sprachverstehen unterstützen kann. Einen besonderen Rückblick bietet Prof. Dr. Anke Lesinski-Schiedat vom Deutschen HörZentrum der Medizinischen Hochschule Hannover: Sie zieht Bilanz nach 15 Jahren CI-Tutorial auf der EUHA.Wenn Alltagsgeräusche zur Belastung werdenMenschen mit Hyperakusis empfinden gewöhnliche Alltagsgeräusche als unangenehm oder sogar schmerzhaft. Bei Misophonie lösen bestimmte Geräusche wie Kauen oder Atmen starkes Unbehagen aus. Die ICHM8 bringt erstmals gemeinsam mit dem EUHA-Kongress Fachleute aus Audiologie, HNO-Medizin, Psychologie und Neurowissenschaften zusammen. 33 Beiträge schaffen neue Impulse für das gemeinsame Ziel, Forschung und Versorgung für Betroffene enger miteinander zu verzahnen.Hörprofil in zehn Minuten: Start-ups zeigen Lösungen von morgenVier internationale Start-ups präsentieren in Halle 6 ihre zukunftsweisenden Ideen. Das niederländische Unternehmen MindAffect erstellt mit seinem System SOFI in rund zehn Minuten ein objektives Hörprofil auf Basis von Gehirnsignalen - eine vielversprechende Lösung für Menschen, die bei klassischen Hörtests nicht mitwirken können. Ergänzt wird das Spektrum durch Virtual-Reality-Diagnostik aus Frankreich, eine digitale Tinnitus-Plattform aus Kanada und KI-Software zur Gesprächsdokumentation aus Großbritannien.Freitag wird zum KI-TagDer letzte Kongresstag steht unter dem Motto "KI, die sich morgen rechnet". Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Anwendungen für Hörakustik-Fachbetriebe, die Antworten auf wachsende Bürokratie und den Fachkräftemangel bieten. Die Bandbreite reicht von KI-gestützter Dokumentation über digitale Anpassungsassistenten bis zu Hörgeräten, die Sprache mithilfe künstlicher Intelligenz gezielt aus Störgeräuschen herausfiltern.Freier Eintritt für den NachwuchsEin starkes Signal für die Zukunft der Branche: Auszubildende, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende besuchen den Jubiläumskongress kostenfrei. In der EUHA Live-Area geben Hochschulen Einblicke in vielfältige audiologische Studienangebote und eröffnen Perspektiven für den beruflichen Einstieg.Pressekontakt und Service für RedaktionenFür Akkreditierungen und Interviewanfragen steht das Presseteam unter presse@euha.org zur Verfügung. Abstracts aller Vorträge, Pressebilder und Pressemitteilungen stehen unter euha.org/presse zum Download bereit.Kontakt: Europäische Union der Hörakustiker e. V. Tobias Bartels, Tel.: 0151 4614 4487, E-Mail: bartels@euha.orgProgramm und Tickets: www.euha.orgAlle Termine auf einen BlickKongresseröffnung (Halle 6 auf der EUHA Live-Area): Mittwoch, 14.10.2026: 9:15 - 9:45 UhrWissenssymposium mit Eröffnungs-Keynote und Preisverleihungen (Saal 3A, Convention Center): Mittwoch, 14.10.2026: 11:30 - 13:30 UhrFachvorträge (Saal 3A, Convention Center): Mittwoch, 14.10.2026: 14:00 - 17:00 Uhr, Donnerstag, 15.10.2026: 9:30 - 16:30 Uhr, Freitag, 16.10.2026: 9:30 - 14:00 UhrSpecial für Azubis und Studierende: Geführte Messeführungen am Donnerstag um 14:30 Uhr und am Freitag um 11:00 Uhr in Halle 6; Treffpunkt ist die EUHA Live-Area; Infostände der Universitäten und Hochschulen auf der EUHA Live-AreaVorträge zum KI-Tag am Freitag, 16.10.2026 (Saal 3A, Saal 15/16 und EUHA Live-Area): Freitag, 16.10.2026: 9:30 - 14:00 UhrTutorials (Saal 15/16): Donnerstag, 15.10.2026: 9:30 - 17:00 Uhr: T1-T4, Freitag, 16.10.2026: 11:00 - 12:30 Uhr: T5FGH-Abend im Resso's (Resso's, Ernst-August-Patz 10, 30159 Hannover): Mittwoch, 14.10.2026: 19:30 UhrKongresstreff (EXPO CORNER, Expo Plaza 9, 30539 Hannover, Tickets unter euha.org ): Donnerstag, 15.10.2026: ab 19:00 UhrIndustrieausstellung: Mittwoch, 14.10.2026: 9:00 - 17:00 Uhr, Donnerstag, 15.10.2026: 9:00 - 17:00 Uhr, Freitag, 16.10.2026: 9:00 - 14:00 Uhr+++Pressekontakt:Europäische Union der Hörakustiker e. V.Tobias BartelsAegidiistraße 42, 48143 Münster 6, DeutschlandTel.: 0151 4614 4487 - E-Mail: bartels@euha.orgAlle aktuellen Informationen zum Kongress sowie zur Presse-Akkreditierung finden Sie hier:https://www.euha.org/veranstaltungen/internationaler-hoerakustiker-kongress/informationen-fuer-pressevertreter/Original-Content von: Europäische Union der Hörakustiker e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113106/6367387