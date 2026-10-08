Berlin (ots) -Ein neuer Rekord für die Denkfabrik von Deutschlandradio: 82.135 Menschen beteiligten sich an der Abstimmung zum Jahresthema 2027, mehr als jemals zuvor seit dem Start der Denkfabrik im Jahr 2019. Unter den vier zur Wahl stehenden Vorschlägen erhielt das Debattenthema "Was junge Menschen in Deutschland zu sagen haben" die meisten Stimmen.Nach dem Publikums-Voting werden sich die Deutschlandfunk-Programme im kommenden Jahr intensiv mit dem ausgewählten Thema auseinandersetzen. Geplant sind dazu bundesweit Veranstaltungen und Dialogformate.Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue: "Noch immer wird viel über junge Menschen gesprochen und selten mit ihnen. Wer aber über die Zukunft sprechen will, muss mit jungen Menschen diskutieren. Die Entscheidung unserer Hörerinnen und Hörer zeigt, dass die Denkfabrik im Deutschlandradio als ein guter Ort gesehen wird, um genau das zu tun."Das Schwerpunktthema "Was junge Menschen in Deutschland zu sagen haben":Mütterrente. Rentengarantie bis 2030. Kein Problem. Aber 50 Euro mehr BAföG sind nicht drin - dafür verpflichtend zur Bundeswehr! Denn die Kassen sind leer und Deutschland muss verteidigt werden. Echt jetzt? Zwischen Erbschaften und Existenzangst - wie schauen jüngere Generationen auf die Zukunft? Klar ist: Über junge Menschen wird viel geredet, statt mit ihnen. Das wollen wir ändern!Zur Abstimmung für die Denkfabrik 2027 standen insgesamt vier Themen: "Schöne neue Arbeitswelt - auch für mich?", "Verbindend, umkämpft, unverzichtbar: Was ist Heimat?", "Was junge Menschen in Deutschland zu sagen haben" sowie "Männlichkeit im Umbruch - wann ist ein Mann ein Mann?"Über die Denkfabrik von Deutschlandradio:Mit dem Publikumsprojekt widmet sich Deutschlandradio seit 2019 den großen Themen der Zeit, im Austausch mit den Hörerinnen und Nutzern, in innovativen Formaten und mit ausgewählten Kooperationspartnern. Im Mittelpunkt stehen dabei Dialog und Debatte, die durchaus kontrovers geführt werden können. Aktuell diskutiert die Denkfabrik die Frage "Das Recht des Stärkeren: Wie Machthaber die Welt neu ordnen". Über 74.100 Menschen hatten sich im Online-Voting für dieses Debattenthema entschieden.Mehr Informationen zum Publikumsprojekt unter denkfabrik.deutschlandradio.de oder direkt im Denkfabrik-Newsletter (https://denkfabrik.deutschlandradio.de/newsletter-denkfabrik-102.html).Pressekontakt:Christian Sülz (Pressesprecher)Raderberggürtel 40, 50968 KölnT +49 221 345-2161Tobias Franke-Polz (Redakteur Presse)Xenia Sircar (Redakteurin Presse)Hans-Rosenthal-Platz, 10825 BerlinT +49 30 8503-6161Kommunikation:presse@deutschlandradio.dedeutschlandradio.deAktuelle Pressefotos und weitere Informationen finden Sie hier.Besuchen Sie uns auf LinkedIn.Original-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127530/6367384