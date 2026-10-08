Hannover (www.anleihencheck.de) - Von Shakespearscher Dramaturgie ist man innerhalb des FOMC wohl eher weit entfernt, dennoch hat die jüngste Zinsanhebung mitunter schon dramatische Konsequenzen, so die Analysten der Nord LB.Bekanntlich habe das Gremium in seiner Sitzung vor drei Wochen die Fed Funds Target Rate um 25 bp nach oben adjustiert, womit sie sich nun auf dem Niveau von 4,00% befinde. Angesichts der "bockigen" Inflationsentwicklung beim Verbraucherpreisindex, welcher nur wenige Tage vorher veröffentlicht gewesen sei, habe dies der logischste Schritt zu sein geschienen. Der PCE-Deflator für den August habe dem Schritt ex Post allerdings einen schalen Beigeschmack beschert, interessierte Beobachter hätten sogar schon zart die Klaviatur eines Politikfehlers anklingen lassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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