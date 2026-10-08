Mainz (ots) -
Woche 42/26
Mi., 14.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 1.00 Uhr beachten:
1.00 frontal-Dokumentation (VPS 0.59/HD/UT)
Tatort Schule - Missbrauch durch Lehrer
Film von Michael Haselrieder und Christina Zühlke
Deutschland 2026
Im Streaming: 12. Oktober 2026, 06.00 Uhr bis 11. Oktober 2028
1.40 Feindbild Queer (VPS 1.00)
2.25 Feindbild Queer (VPS 1.45)
3.10 Die Tricks der Onlinehändler - mit Pia Osterhaus (VPS 2.30)
3.55 auslandsjournal (VPS 3.15)
4.40- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
(Die Wiederholung "frontal" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6367400
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