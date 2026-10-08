Silber: Wer auf die nächste Rallye wartet, sollte diese Marke kennen

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Nach der kräftigen Rallye ist Silber von rund 67 USD auf etwa 60 USD zurückgefallen. Silberexperte Peter Krauth sieht darin eine deutliche Abkühlung, hält eine neue Aufwärtsbewegung aber weiterhin für möglich. Entscheidend seien nun der US-Dollar, die Anleiherenditen und die Frage, ob der Silberpreis zunächst noch eine tiefere Unterstützungszone testet.

Nach der kräftigen Rallye ist Silber von rund 67 USD auf etwa 60 USD zurückgefallen. Silberexperte Peter Krauth sieht darin eine deutliche Abkühlung, hält eine neue Aufwärtsbewegung aber weiterhin für möglich. Entscheidend seien nun der US-Dollar, die Anleiherenditen und die Frage, ob der Silberpreis zunächst noch eine tiefere Unterstützungszone testet.

Charts senden Warnsignale

Das technische Bild habe sich nach Krauths Einschätzung spürbar verschlechtert. Silber notiere unter seinen gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20, 50 und 200 Handelstage. Diese Linien zeigen den durchschnittlichen Preis innerhalb des jeweiligen Zeitraums und helfen dabei, kurz- und langfristige Trends zu erkennen.



Besonders auffällig sei, dass der 20-Tage-Durchschnitt unter den 50-Tage-Durchschnitt gefallen sei. Dieses Signal spreche zunächst für weiteren Abwärtsdruck. Auch andere technische Indikatoren deuteten darauf hin, dass die schwache Marktstimmung noch nicht vollständig überwunden sei.



Krauth rechnet deshalb damit, dass Silber vor einer Bodenbildung noch den Bereich zwischen 54 und 55 USD testen könnte. Einen unmittelbaren Beginn der nächsten Rallye erwartet er nicht.