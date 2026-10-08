Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Novogenia AG (ehemals: Darwin AG) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatzrückgang auf 25,66 Mio. Euro (HJ 2025: 27,62 Mio. Euro) verbucht, was maßgeblich auf regulatorische Änderungen im Handelssegment zurückzuführen war. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe besonders die Arzneimittelgattung Biologika unter den regulatorischen Änderungen gelitten. Dadurch sei es zu einem erhöhten Preisdruck für Importeure gekommen. Positiv habe sich hingegen das Kerngeschäft mit genetischen Analysen und darauf basierenden personalisierten Produkten entwickelt. Hier seien die Umsätze laut Unternehmensangaben um rund 20 Prozent auf etwa 5,8 Mio. Euro (HJ 2025: 4,8 Mio. Euro) gestiegen. Trotz des Umsatzrückgangs habe sich das EBIT leicht auf -4,68 Mio. Euro (VJ: -4,88 Mio. Euro) verbessert. Einerseits wirke sich dabei der höhere Anteil margenstärkerer DNA-Umsätze positiv aus, zum anderen werde zunehmend die eingeleitete Kostensenkung sichtbar. Nach dem weitgehenden Abschluss der Investitionsphase in die IT-Infrastruktur habe der Anteil externer Dienstleister reduziert werden können. Ebendies gelte für die internen Personalkapazitäten. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2026 sei insbesondere wegen der dargestellten Schwäche im Handelssegment unter den Erwartungen der Analysten ausgefallen. Nichtsdestotrotz gelte die mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 ausgegebene Unternehmens-Guidance, wonach für das Geschäftsjahr 2026 ein moderat steigender Umsatz erwartet werde. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 20,00 Euro (zuvor: 24,75 Euro) und vergeben unverändert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.10.2026, 12:30 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 08.10.2026 um 08:43 Uhr fertiggestellt und 08.10.2026 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

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