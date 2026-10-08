Im frühen Donnerstagshandel liegt der deutsche Leitindex unterhalb von 25.000 Punkten. Bereits in den letzten Tagen zeigte sich, dass es dem DAX in dieser Phase an Aufwärtsdynamik mangelt.Und so könnte der vergebliche Versuch, die 25.500 Punkte zurückzuerobern, für längere Zeit das letzte "Lebenszeichen" des Index gewesen sein. Mal wieder die Ölpreise! Sucht man nach den potenziellen Belastungsfaktoren für den DAX, wird man einmal mehr bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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