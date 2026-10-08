London (www.fondscheck.de) - Vanguard gibt heute die Lancierung des Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ETF bietet europäischen Anlegern einen kostengünstigen und breit diversifizierten Zugang zum Markt für auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen und erweitert damit das UCITS-ETF-Angebot von Vanguard im Anleihenbereich. Der ETF wird an der London Stock Exchange, der Deutschen Börse, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam und der SIX Swiss Exchange notiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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