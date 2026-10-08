Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675XXX/ WKN 214466) hatte im September in einem von verschiedenen Belastungsfaktoren geprägten Marktumfeld eine Wertminderung in Höhe von 1,4% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.An den Anleihemärkten seien die Kapitalmarktzinsen im September weiter angestiegen. Neben erhöhten Inflationserwartungen sei auch die hohe Staatsverschuldung - vor allem in den USA - stärker in den Fokus der Marktteilnehmer gerückt. In den USA habe die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe mit über 5% ein Niveau wie zuletzt vor der globalen Finanzkrise erreicht. Die 30-jährige US-Staatsanleihe habe mit rund 5,6% ein Niveau wie zuletzt im Jahr 2002 erreicht. Die deutsche Umlaufrendite sei ebenfalls deutlich angestiegen. Dementsprechend hätten Staatsanleihen im September deutliche Kursverluste aufgewiesen. Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen hätten ebenso ausgeprägte Verluste verzeichnet, zumal sich die Risikoaufschläge im September leicht erhöht hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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