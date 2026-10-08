Europas Risikobereitschaft hat sich deutlich erholt. Ende September lag der Gettex-Langfristindikator noch knapp über null, während das US-Modell wesentlich mehr Zuversicht signalisierte. In der aktuellen Auswertung vom Vormittag des 8. Oktober steht Europa mit 0,281 vor den USA mit 0,208. Auch die kurzfristigen Handelsdaten stützen das europäische Bild: Der Intraday-Indikator liegt mit 0,552 klar im positiven Bereich. Die zuvor auffällige Schwäche Europas hat damit nachgelassen. Eine dauerhafte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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