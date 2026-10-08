Das Programm geht nun in die Phase der Datenauswertung über, um Prioritäten für die elektromagnetischen Folgeuntersuchungen (EM) im Zielgebiet AS-1 festzulegen

Calgary, Alberta / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der Feldarbeiten für die Ambient-Noise-Tomography ("ANT")-Untersuchung auf dem Projekt Astro ("Astro" oder das "Projekt") im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt zu geben. Die seismischen Sensoren wurden geborgen, und das Programm ist nun in die Phase der Datenverarbeitung und -auswertung übergegangen, um die nächste Explorationsphase zu unterstützen. CAUR Technologies ("CAUR") führte die Feldarbeiten durch, wobei Cosa Resources Corp. ("Cosa") als Projektbetreiber fungierte. Das Programm umfasste eine 21-tägige seismische Überwachung, die im Juli abgeschlossen wurde, gefolgt von der Bergung der Sensoren. Die Arbeiten sollen Global und Cosa dabei helfen, Gebiete für nachfolgende bodengestützte elektromagnetische Untersuchungen ("EM") und zukünftige Bohrziele zu priorisieren.

Die ANT-Untersuchung konzentrierte sich auf das Zielgebiet AS-1, das einen wesentlichen Teil des etwa 25 Kilometer langen, nach Ostnordost streichenden leitfähigen Korridors abdeckt, der durch die luftgestützte ZTEM-Untersuchung im Jahr 2025 identifiziert wurde. ANT nutzt Aufzeichnungen von seismischem Umgebungsrauschen, um Modelle der Scherwellen-Geschwindigkeit im Untergrund zu erstellen. Diese Modelle können dazu beitragen, die Interpretation von Gesteinseinheiten, strukturellen Merkmalen und potenziellen Alterationen im unteren Athabasca-Sandstein und im oberen Grundgebirge zu verfeinern. Die ANT-Ergebnisse werden zusammen mit dem bestehenden Datensatz der Z-Axis-Tipper-Elektromagnetik ("ZTEM") ausgewertet, um vorrangige Gebiete für die geplanten bodengestützten EM-Untersuchungen während der kommenden Winterfeldsaison auszuwählen. Bodengestützte EM-Untersuchungen würden vor möglichen Bohrungen eine genauere Abgrenzung leitfähiger Ziele ermöglichen. Der Umfang und der Zeitplan der Folgearbeiten hängen weiterhin von der abgeschlossenen ANT-Auswertung, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, der Finanzierung und den erforderlichen Genehmigungen ab.

"Mit dem Abschluss der Feldarbeiten tritt Astro in die nächste Phase der Bewertung ein", sagte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. "Wir konzentrieren uns darauf, die ANT-Ergebnisse zusammen mit den vorhandenen luftgestützten geophysikalischen Daten zu nutzen, um die Folgearbeiten zu priorisieren und auf ausreichend unterstützte Bohrziele hinzuarbeiten."

Global geht davon aus, nach Abschluss und Überprüfung der ANT-Auswertung weitere Informationen bekannt zu geben. Geophysikalische Anomalien sind Explorationsziele und belegen für sich genommen noch nicht das Vorhandensein einer Uranmineralisierung.

QUALIFIZIERTE PERSON

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dr. Jared Suchan, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Projekt Astro (mit Cosa Resources Corp.) im Osten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan; das Projekt Airline im Norden des Wind River Basin im US-Bundesstaat Wyoming; sowie weitere Projekte im Gas Hills District bzw. dem Great Divide District in Wyoming.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

mailto:info@globaluranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "werden", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: das Projekt, einschließlich des Prospektivitätspotenzials des Projekts, seines Potenzials, Erweiterungen des strukturellen Korridors McArthur River/Fox Lake sowie anderer vielversprechender geologischer Trends zu beherbergen; sowie die Explorationspläne des Unternehmens und von Cosa in Bezug auf das Projekt, einschließlich der Eignung des Projekts für fortgeschrittene geophysikalische Explorationen und Bohrungen zur Abgrenzung vielversprechender Ziele. Bei der Ableitung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung der in zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen oder Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, darunter die Annahme, dass: die im Zusammenhang mit dem Projekt durchgeführten früheren Arbeiten repräsentativ für die tatsächliche geologische Beschaffenheit des Projekts sind; dass das Projekt möglicherweise die geologischen Merkmale benachbarter Projekte, Lagerstätten und Bergwerke aufweist; und dass das Unternehmen und Cosa im Rahmen der Optionsvereinbarung erfolgreich bei der Exploration des Projekts zusammenarbeiten werden, unter anderem durch die Durchführung fortgeschrittener geophysikalischer Erkundungen und Bohrungen. Diese Annahmen und Faktoren basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen im Rahmen der Optionsvereinbarung keine Beteiligung am Projekt erwirbt; Risiken in Verbindung mit der gemeinsamen Exploration des Projekts durch das Unternehmen und Cosa, einschließlich des Risikos, dass das Unternehmen und Cosa sich nicht über die Art und Weise oder den Zeitplan der Exploration des Projekts einigen und/oder nicht in der Lage sind, bei der Exploration des Projekts gemäß der Optionsvereinbarung erfolgreich zusammenzuarbeiten; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; dass die Eigenschaften des Projekts nicht den Eigenschaften nahe gelegener Projekte, Lagerstätten und Minen entsprechen; Betriebsrisiken; aufsichtsrechtliche Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Genehmigung der Aktienausgaben im Rahmen der Optionsvereinbarung durch die CSE sowie mit dem Erlangen der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen für die Durchführung von Explorationsarbeiten auf dem Projekt; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Nichterhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Sämtliche hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich den vorstehenden Einschränkungen und Vorbehalten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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