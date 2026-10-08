Durch die geplante Akquisition wird ein über Straßen zugängliches Porphyr-Explorationsprojekt etwa 90 Kilometer süd-südwestlich von Houston, British Columbia, hinzugewonnen

8. Oktober 2026 / IRW-Press / Calgary, Alberta / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) ("Northern Discovery" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es einen auf den 7. Oktober 2026 datierten Kaufvertrag (der "Vertrag") mit Orogen Royalties Inc. ("Orogen") abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen von Orogen eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Cibola ("Cibola" oder die "Liegenschaft") in British Columbia erwerben soll, vorbehaltlich einer NSR-Royalty in Höhe von 2 % sowie der nachstehend beschriebenen Verpflichtungen (der "Erwerb").

Cibola umfasst eine Fläche von rund 3.567 Hektar straßenzugänglicher Bergbaukonzessionen, etwa 90 Kilometer süd-südwestlich von Houston, British Columbia. Die Liegenschaft liegt in einer Region, in der porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätten vorkommen, die mit den Intrusivkomplexen Bulkley und Babine in Verbindung stehen, darunter auch die ehemals produzierende Mine Huckleberry. Eine Mineralisierung auf benachbarten Liegenschaften ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf Cibola.

Abbildung 1. Lage des Projekts Cibola und Grenzen des Claims mit Darstellung der Straßenanbindung sowie der ungefähren Lage der Zonen Main und Gold.

Frühere Explorationsarbeiten haben zwei aufgeschlossene Bereiche identifiziert, die als Main Zone und Gold Zone bekannt sind und sich innerhalb einer weitgehend von Gletscherablagerungen bedeckten Liegenschaft befinden. Historische geologische und geophysikalische Untersuchungen ergaben umfangreiche Alterationen sowie eine etwa 2,0 mal 1,4 Kilometer große IP-Ladbarkeitsanomalie (induzierte Polarisation, IP) von über 40 mV/V in der Main Zone. Diese Größenangaben beschreiben die geophysikalische Anomalie und nicht einen definierten mineralisierten Körper. Nachfolgende IP-Arbeiten im Jahr 2019 sowie luftgestützte elektromagnetische und magnetische Vermessungen im Jahr 2025 lieferten zusätzliche Informationen, die das Porphyr-Explorationsmodell stützen. Die Interpretation von Orogen identifiziert Leitfähigkeits- und magnetische Anomalien, die sich mit der IP-Ladbarkeitsanomalie überschneiden, sowie anomale geochemische Oberflächenwerte und Bereiche früherer flacher Bohrungen. Zusammengenommen stützen diese Ergebnisse die Interpretation eines potenziellen Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Systems.

Das geologische Modell interpretiert die kombinierten Informationen so, dass sie möglicherweise Intrusionskörper unter einer Alterationsdecke darstellen. Historische Perkussionsbohrungen in der Main Zone waren überwiegend flach (durchschnittliche Bohrlochlänge ca. 60 Meter) und durchteuften mehrere anomale Abschnitte. Orogen betrachtet das interpretierte, tiefer liegende Porphyr-Ziel als bislang nicht ausreichend durch Explorationsarbeiten untersucht. Diese Interpretation bildet eine Grundlage für die weitere Exploration; sie belegt jedoch nicht das Vorhandensein einer wirtschaftlich nutzbaren Minerallagerstätte.

"Cibola erweitert unser Explorationsportfolio um ein über Straßen zugängliches Kupfer-Gold-Molybdän-Ziel, das durch mehrere Generationen geologischer und geophysikalischer Arbeiten gestützt wird", sagte Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Chief Executive Officer und Director von Northern Discovery. "Unsere Priorität ist es, die vorhandenen Informationen zu integrieren und die geologische Interpretation zu verfeinern, damit das Ziel im Rahmen nachfolgender Explorationsarbeiten systematisch erprobt werden kann."

Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen 130.000 $ zahlen und 700.000 Stammaktien ("Aktien") wie folgt an Orogen ausgeben:

30.000 $ und 100.000 Aktien bei Vollzug der Transaktion;

50.000 $ und 300.000 Aktien bei Erhalt einer Bohrgenehmigung für die Liegenschaft bzw. spätestens am 31. Juli 2027; und

50.000 $ und 300.000 Aktien sechs Monate nach Erhalt einer Bohrgenehmigung für die Liegenschaft bzw. spätestens am 31. Dezember 2027.

Alle Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben. Für die Aktien gilt eine gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab ihrer Ausgabe. Der Erwerb erfolgt zwischen voneinander unabhängigen Parteien, und es sind keine Vermittlergebühren zu zahlen.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses gewährt das Unternehmen Orogen oder dessen Nominees eine NSR-Royalty in Höhe von 2 % auf die Liegenschaft, die durch schriftliche Mitteilung und Zahlung von 5.000.000 $ spätestens 90 Tage nach Fertigstellung der zuerst abgeschlossenen Studie - einer Vormachbarkeits- oder einer Machbarkeitsstudie - auf 1,5 % reduziert werden kann. Die Royalty gilt gemäß den Bestimmungen der Royalty-Vereinbarung auch für zusätzliche Mineralrechte, die innerhalb des im Royalty-Vertrag festgelegten ein Kilometer umfassenden Interessengebiets (Area of Interest) erworben werden.

Sollte das Unternehmen bis zum 12. August 2030 keine Bohrungen im Umfang von 15.000 Metern auf der Liegenschaft abgeschlossen haben, beginnen jährliche Zahlungen in Höhe von 20.000 $ an die zugrunde liegenden Optionsgeber und werden fortgesetzt, bis diese Schwelle erreicht ist.

Der Abschluss des Erwerbs steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die CSE sowie der Erfüllung oder des Verzichts auf die übrigen Abschlussbedingungen der Vereinbarung. Der Abschluss wird voraussichtlich zwei Werktage nach Erfüllung oder Verzicht auf diese Bedingungen oder zu einem anderen von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt erfolgen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Erwerb zu den vorgesehenen Bedingungen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abgeschlossen wird.

Erklärung der qualifizierten Person

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., (EGBC #67668), Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens sowie eine "qualifizierte Person" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Die technische Erörterung zu Cibola basiert auf Dr. Suchans Überprüfung der vorhandenen technischen Informationen zum Konzessionsgebiet, einschließlich der von Orogen zusammengefassten Explorationsdaten und geologischen Interpretationen. Dr. Suchans Datenüberprüfung beschränkte sich auf die Durchsicht der verfügbaren technischen Unterlagen. In dieser Pressemitteilung werden keine neuen Probenahme- oder Analyseergebnisse, Mineralressourcenschätzungen oder Mineralreservenschätzungen veröffentlicht. Historische Interpretationen müssen noch durch weitere Explorationen bestätigt werden, und geophysikalische Anomalien können Ursachen haben, die nicht mit einer wirtschaftlich verwertbaren Mineralisierung in Zusammenhang stehen. Eine ausführlichere Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Northern Discovery Metals Inc.

Northern Discovery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen führt im Rahmen seines Projekts Vent auf Vancouver Island in British Columbia Kupfererkundungen durch und verfügt dort über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Northern Discovery hat zudem eine Vereinbarung zum Erwerb des Kupfer-Gold-Projekts Cibola in British Columbia geschlossen, vorbehaltlich der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Abschlussbedingungen.

Im Namen des Board of Directors

Dr. Jared Suchan

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: (604) 294-3020

E-Mail: info@northerndiscoverymetals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen bezüglich des Abschlusses und des Zeitplans der Akquisition; der Erfüllung der Abschlussbedingungen und der Erteilung der Genehmigung durch die CSE; künftiger Barzahlungen, Aktienemissionen und Royalty-Verpflichtungen; der möglichen Ausübung des Rechts auf Senkung der Royalty-Gebühren; der Erteilung von Bohrgenehmigungen; der geologischen Interpretation und des Explorationspotenzials von Cibola; sowie den Plänen des Unternehmens zur Bewertung und Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, darunter die Annahme, dass die Parteien ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen werden, dass die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, dass ausreichende Finanzmittel, Personal und Auftragnehmer zur Verfügung stehen werden, dass die vorliegenden technischen Informationen eine angemessene Grundlage für die weitere Bewertung bieten und dass die Zugangsvereinbarungen, die Bedingungen vor Ort sowie die behördlichen Auflagen die geplanten Aktivitäten ermöglichen werden.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken wesentlich abweichen. Dazu zählen unter anderem das Scheitern des Vollzugs der Akquisition oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen, Finanzierungsbeschränkungen, Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren oder beim Zugang, Unsicherheiten hinsichtlich der Bergbaurechte und übernommener Verbindlichkeiten, Umwelt- und Rekultivierungsverpflichtungen, unvollständige oder unzuverlässige historische Informationen, Änderungen geologischer Interpretationen, erfolglose Explorationsarbeiten, ungünstige Bedingungen vor Ort, gestiegene Kosten sowie Änderungen der Rohstoffpreise, der Kapitalmarktbedingungen oder behördlicher Anforderungen. Die Exploration führt möglicherweise nicht zur Identifizierung einer wirtschaftlich nutzbaren Minerallagerstätte. Weitere Risiken sind in den auf SEDAR+ verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Übernahme abgeschlossen wird oder dass die geplanten Explorationsmaßnahmen durchgeführt werden oder zu den erwarteten Ergebnissen führen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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