Azzano San Paolo (BG) (ots) -LEGAMI, die führende italienische Marke in der Welt von Gift und Stationery, öffnet zu Weihnachten die Tore von Dream Peaks: ein magisches Dorf, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Jeder Winkel erzählt eine Geschichte, und in jedem Gebäude verbirgt sich ein Charakter, den es kennenzulernen gilt. Mit dem neuen Adventskalender nimmt Weihnachten Tag für Tag Gestalt an und enthüllt dabei immer neue fantastische Überraschungen.Hinter jedem Türchen steckt eine Überraschung - und hinter jeder Überraschung eine Geschichte. Der Adventskalender Dream Peaks lädt dazu ein, ein bezauberndes Dorf inmitten der weihnachtlichen Atmosphäre zu entdecken: Die 24 Türchen verwandeln sich in Gebäude zum Zusammenbauen - von der Boutique über das Theater und die Bibliothek bis hin zum Uhrenturm und dem Haus des Weihnachtsmanns. Zum Leben erweckt wird das Dorf von den ikonischen LEGAMI-Charakteren und ergänzt durch eine wunderschön illustrierte Karte.Tag für Tag erwacht Dream Peaks zum Leben - gemeinsam mit den 24 Überraschungen, die sich im Adventskalender verbergen: vom Mini Notebook über Textmarker und Squishys bis hin zur Storyteller Camera. Den krönenden Abschluss bildet ein besonderer Erasable Pen in limitierter Edition.Eine Reise durch 24 Türchen, auf der sich der Zauber von Weihnachten Tür für Tür entfaltet.Um den Adventskalender noch lebendiger zu gestalten, kann er mit dem neuen Set aus 5 Mini Erasable Pens ergänzt werden: Passgenaue Fächer ermöglichen es, die Stifte direkt neben den Häuschen der jeweiligen Charaktere zu platzieren. So ziehen die kleinen Freunde in die Straßen von Dream Peaks ein und werden zu den wohl liebenswertesten Bewohnern des Weihnachtsdorfes. Die Eule aus der Bibliothek, der handwerklich begabte Biber, das Walross vom Karussell, der elegante Polarfuchs und der musizierende Husky sind bereit, jede Notiz in ein kleines Abenteuer zwischen den verschneiten Straßen von Dream Peaks zu verwandeln.Um die Vorfreude in diesem Jahr noch besonderer zu machen, gibt es außerdem eine eigene Web-App: Ab dem 1. Dezember kann über den QR-Code in der Verpackung jeden Tag ein neues digitales Türchen geöffnet werden. So lassen sich bislang unbekannte Ecken von Dream Peaks entdecken und die Charaktere, ihre Aktivitäten sowie viele weitere kleine Überraschungen aus nächster Nähe kennenlernen.Weitere Informationen unter: https://www.legami.com/de_de/Preis: 49,95 EURÜber LEGAMILEGAMI S.p.A. Società Benefit wurde 2003 von Alberto Fassi gegründet und ist eine Marke für Geschenkartikel und Schreibwaren mit einem Sortiment von über 5.000 Produkten, die in 17 Produktwelten gegliedert sind: von Schreibwaren über Wohnaccessoires, Reiseprodukte und Beauty-Artikel bis hin zu Vintage-Spielen und Tech-Accessoires.LEGAMI ist in über 70 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeitende. Das Unternehmen setzt auf ein Multichannel-Vertriebsmodell und vertreibt seine Produkte über den Wholesale-Bereich mit mehr als 800 Verkaufsflächen und Shop-in-Shops in führenden Kaufhäusern und Buchhandlungen weltweit sowie über 13.000 autorisierte Händler, über den Retail-Bereich mit mehr als 210 eigenen Monobrand-Boutiquen und über den Onlinehandel.Als Società Benefit engagiert sich LEGAMI langfristig in Umwelt- und Sozialprojekten, die darauf abzielen, nachhaltigen Mehrwert für Menschen, Regionen und die Umwelt zu schaffen, der Natur wieder mehr Raum zu geben und eine konkrete und messbare Kultur der Nachhaltigkeit zu fördern.Pressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGKOMMUNIKATIONSAGENTURWerderstr. 13474074 HeilbronnJulia Riebs (07131) 7930-106Jasmin Braunauer (07131) 7930-102legami@hettenbach.deOriginal-Content von: LEGAMI S.p.A Società Benefit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183246/6367523