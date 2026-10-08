Salzburg (www.anleihencheck.de) - Es ist quasi ein Wettlauf um die Gunst der Anleger entstanden, Staaten und Technologieunternehmen konkurrieren jetzt um dieselben Kapitalgeber, so Nils Kottke, Mitglied des Vorstandes im Bankhaus Spängler.Die Staaten würden Geld für steigende Ausgaben, die Technologiekonzerne für Rechenzentren und KI benötigen. "Anleihen bieten heute wieder attraktive Renditen und Einstiegsniveaus", ergänze Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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