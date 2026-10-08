Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft T. Rowe Price hat ihre ersten beiden börsengehandelten Fonds (ETFs) in Europa an den Start gebracht, so die Experten von "FONDS professionell".Die beiden Vehikel, die Elemente des aktiven Managements aufweisen würden, seien am Donnerstag (08.10.) auf dem Handelsplatz Xetra der Deutschen Börse notiert worden, wie aus einer Mitteilung hervorgehe. Den Schritt hätten der internationale Vertriebschef von T. Rowe Price, Scott Keller, sowie Zentraleuropa-Leiter Carsten Kutschera im Interview mit FONDS professionell angedeutet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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