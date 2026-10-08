Munsbach (www.fondscheck.de) - Der Performancebeitrag des Anleihenportfolio war mit einem Minus von 2,3% negativ, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412XXX/ WKN 764930).Grund dafür sei der beschleunigte Renditeanstieg globaler Anleihen gewesen, der gegen die hohe Duration der Experten gelaufen sei. Die erneute Diskussion um die Tragfähigkeit der französischen Staatsschulden habe für weiteren Druck gesorgt. Um jedweder Ansteckungsgefahr vorzubeugen, seien sämtliche Staatspapiere verkauft und einige Unternehmensanleihen reduziert worden. In der Summe belaufe sich damit das direkte Exposure zu französischen Unternehmen auf ca. 5%. Trotz dieser Transaktionen würden die Experten von ETHENEA an der hohen Modifizierten Duration von 9,4 festhalten. Das Durchschnittsrating sei auf BBB+ bis A- gesunken, während die durchschnittliche Verzinsung auf 4,8% angestiegen sei. Der Portfolioanteil der Anleihen stehe nun bei 40,1%, alles Unternehmensanleihen. Der Anteil von in US-Dollar denominierten Anleihen liege konstant bei 2,5%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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